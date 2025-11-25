O SUDBINI OVE DEVOJČICI SE NI DAN DANAS NIŠTA NE ZNA: Odlazak na rođendan bio je koban za Barbaru Vitez (15), već 9 godina je nema ni žive ni mrtve!
Barbara Vitez iz Sente nestala je pre tačno devet godina kada se vraćala sa drugovima sa proslave rođendana i sudbina ove tinejdžerke iz Sente ostala je nepoznata do dana današnjeg. Barbara je u momentu nestanka imala 15 godina.
Podsetimo, devojčica je, prema prvim izveštajima iz istrage, navodno pala sa mosta u reku Tisu i to inaočigled svojih drugova, sa kojima se vraćala s rođendana. Iako je reka mesecima pretraživana, telo nikada nije pronađeno, a dodatnu sumnju na događaje od kobne večeri 25. novembra 2016. godine bacili su iskazi njenih drugova koji su više puta menjali priču.
- Dvojica vršnjaka sa kojima je Barbara bila kobne večeri, ispričali su prvo policiji da se ona saplela na mostu na Tisi i upala u reku. Izjave su davali na mađarskom jeziku, a prevodilac je to prenosio inspektorima. Navodno su i poligrafski ispitani - ranije su otkrili medijima roditelji nestale devojčice.
Barbara Vitez nalazi se na takozvanoj žutoj poternici Interpola koja se raspisuje za nestalim osobama. U opisu njenog nestanka navodi se da sada ima 24 godine, te da je rođena u Senti.
Barbara je, prema podacima iz istrage, poslednji put snimljena u senćanskoj prodavnici u 21.41 sati, ali se na snimku ne vidi da li je otišla sa drugovima ka mostu ili je krenula na drugu stranu.
Tokom dugih devet godina, porodici nestale su se javljali razni ljudi. Na internetu je bio dostupan snimak na kome se, navodno, nalazi ona. Međutim, to nikada nije zvanično potvrđeno.
- Barbara je navodno u Mađarskoj, viđena je u Budimpešti kako izlazi iz crnog džipa u kome se nalaze i dvojica muškaraca. Prepoznali smo je po očima i ožiljku. Takođe, shvatili smo da je ona po njenom reagovanju na svoje ime, ime njene majke, na ime njenog brata - pričali su ranije Barbarini roditelji za Prvu televiziju, naglasivši da se nakon te njene reakcije lajv čet prekinuo i potom nije bilo više moguće s njom stupiti u kontakt preko društvenih mreža.
Osim priča da je u Mađarskoj, nesrećni roditelji dobijali su informacije i da je u Grčkoj i Albaniji, ali ona do danas nije nađena.
Endre i Melinda Vitez, roditelji nestale devojčice, do danas nisu odustali od potrage za ćerkom.
Na adresu Vitezovih svojevremeno je stiglo i anonimno pismo, a šta je pisalo u njemu pročitajte OVDE.
- Danas je sedam godina kako si otišla na rođendan i nisi se vratila kući. Mi te samo čekamo i čekamo - napisao je u novembru 2023. godine neutešni i zabrinuti otac Endre na svojim društvenim mrežama.
Porodicu Vitez je od Barbarinog nestanka samo pratila nesreća. Barbarin brat Atila bolovao je i preminuo je 5. marta 2019, kad je imao 25 godina. Dobio je visoku temperaturu i, nažalost, nije se povratio iz kome. Nekoliko meseci kasnije umro je Melindin otac, a ubrzo zatim i Endreov.
- Teško je, bol je prevelika, a svaki dan je ispunjen nadanjima i iščekivanjima da ćemo bar za Barbaru čuti da je živa. Slomljeni smo, kao da se crni oblak nadvio nad nama - priča Endre, skrhan bolom.