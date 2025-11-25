Porodicu Vitez je od Barbarinog nestanka samo pratila nesreća. Barbarin brat Atila bolovao je i preminuo je 5. marta 2019, kad je imao 25 godina. Dobio je visoku temperaturu i, nažalost, nije se povratio iz kome. Nekoliko meseci kasnije umro je Melindin otac, a ubrzo zatim i Endreov.

- Teško je, bol je prevelika, a svaki dan je ispunjen nadanjima i iščekivanjima da ćemo bar za Barbaru čuti da je živa. Slomljeni smo, kao da se crni oblak nadvio nad nama - priča Endre, skrhan bolom.