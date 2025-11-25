Slušaj vest

Muškarac (39) bacio se na autobus u pokretu i nastradao na licu mesta u blizini sela Rudare kod Leskovca.

U autobusu su se nalazili putnici koji su vidno potreseni.

- Videla sam da neko trči ka autobusu, ali nisam verovala da će ovo učiniti. Skočio je iznenada, udario u desnu stranu šoferšajbne, gledano sa strane putnika, i pao na asfalt - priča očevidac ove nesreće kod Leskovca.

Putnici kažu da vozač autobusa nije stigao da ukoči, i da je muškarac poginuo na licu mesta.

Saobraćaj je bio u zastoju na toj deonici do 10,30 sati.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".