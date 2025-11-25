Slušaj vest

Izbor porote od 12 članova koji će odlučivati o presudi u jednom od najpraćenijih suđenja u Americi - suđenja Brajanu Volšuza ubistvo supruge Ane, rođene Beograđanke, zvanično je završeno i kako je odlučeno, o njegovoj sudbini odlučivaće šest muškaraca i šest žena!

- U poroti se nalazi šest muškaraca i šest žena. Cilj je formiranje proširene porote od 16 članova, dakle nedostaju još četiri osobe kako bi se dostigao taj broj koliko je potrebno da bi suđenje moglo i zvanično da počne. Inače, od ukupnog broja članova, njih 12 će odlučivati o presudi - pišu američki mediji.

Neposredno pre početka izbora porote, Volš se izjasnio krivim po dve manje tačke optužnice - za uklanjanje tela i obmanjivanje policije. Pravna analitičarka smatra da ovaj potez odbrane nije slučajan. Po njenom mišljenju, Volšov pravni tim manevriše da se njihov klijent suoči sa manjim optužbama za ubistvo u nadi da će izbeći doživotnu robiju.

- Postojala je jasna strategija zašto su mu omogućili da se izjasni krivim po ovim optužbama. Ako tužilaštvo pristane, nagodba može da se desi u bilo kom trenutku, čak i dok porota već zaseda - tvrdi analitičarka.

Hoće li suđenje uopšte početi? Iako je izbor porote u završnoj fazi, i dalje se spekuliše da li će uopšte doći do suđenja. Sve zavisi od toga da li će odbrana uspeti da ispregovara sporazum sa tužilaštvom. Za sada, sve oči uprte su u sudnicu u Dedamu, gde sudbina Brajana Volša visi o koncu, a sudbina nestale Ane i dalje je misterija, s obzirom na to da tela nema.

Suđenje zavisi od posrednih dokaza

Stručnjaci koji pomno prate slučaj nestanka i ubistva Beograđanke Ane Volš tvrde da će biti veliki izazov dokazati da je Brajan Volš kriv za ubistvo supruge, pogotovo što njeno telo nikada nije nađeno, međutim, ističu da postoje okolnosti koje će uticati na ovaj sud.

- Brajan Volš je priznao da se rešio tela, stoga će taj dokaz biti prihvatljiv kao svest o krivici - kaže bivši tužilac iz Njujorka.

Da se Volš nije izjasnio krivim po dve manje tačke optužnice - za uklanjanje tela i obmanjivanje policije, njegova odbrana je mogla da se drži priče da je Beograđanka nestala. Međutim, prema rečima tužilaštva, od velikog značaja za sud biće njegova pretraga na Guglu"10 načina kako se rešiti leša" i "Najbolji načini da se rešite tela" koji su, kako tvrde, ključni deo argumenata protiv Brajana.

- Ovo će biti veliki problem za njega jer ako nije ubio svoju ženu i ako nije imao nikakve veze sa tim, zašto bi guglalo takve stvari - rekao je on.

Trajno uništio svaki trag

Istražitelji su takođe uspeli da dođu do snimka sa nadzornih kamera na kojem se vidi kako Brajan baca velike crne kese u kontejnere na Južnoj obali u prvim danima januara 2023. godine. Kese, za koje je Volš nedavno priznao da su sadržale delove tela njegove supruge, odvezene su u Centar za oporavak resursa jugoistočnog Masačusetsa. Tamo su 8. januara mašinski isceckane ili spaljene, što je trajno uništilo svaki potencijalni trag.

Ipak, istražitelji su odmah krenuli ka odlagalištima u nadi da će pronaći barem delić materijalnih dokaza. Ali, prema izjavi bivšeg policajca Majkla Proktora "utvrđeno je da dokaza nema".

Slike sa nadzornih kamera, na kojima se vidi Brajan Volš kako kupuje velike količine sredstava za čišćenje i nosi kesu za smeće nalaze se takođe među ključnim dokazima.

Na jednoj slici, Brajan se vidi kako gura kolica za kupovinu 8. januara između 16:12. i 16.56 časova. Neki od artikala u kolicima su tri krpe i četke, dve velike prozirne cerade, dve rolne lepljive trake, zaštitno odelo sa čizmama i kapuljačom, kanta za brisanje podova, tri kante sa poklopcima, dva para zaštitnih naočara, nož, dva džaka sode bikarbone i sekira.

Mnogi od ovih predmeta pronađeni su u kući Volšovih u Kohasetu nakon što je policija izvršila nalog za pretres kuće 8. januara.

Iako tela nigde nema, istraga je ipak dala zastrašujuće rezultate. Četvrti ključni dokaz biće taj da su u kontejneru ispred stana Volšove majke u Svampskotu pronađeni odeća koja je pripadala Ani Volš, njen COVID-19 karton vakcinacije, peškiri sa crveno-smeđim mrljama, sekirica i testerica za metal.