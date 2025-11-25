Slušaj vest

Vozilo u kom su bili, kako nezvanično saznajemo, muškarac i žena, sletelo je danas u jezero u Međuvršju kod Čačka! Potraga za vozilom i putnicima je u toku.

- U automobilu su, prema dobijenim informacijama, bili muškarac i žena kada su iz, za sada nepoznatih razloga, sleteli kolima u jezero. Na terenu se trenutno nalaze pripadnici policije, kao i vatrogasci-spasioci i u toku je detaljna pretraga jezera - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Teren se intenzivno pretražuje, ali za sada, od njih ni traga. Postoji sumnja da je vozilo brzo potonulo. Već više od sat vremena traje pretraga i lociranje vozila - ističe izvor.

Podsetimo, policija je primila dojavu da je oko 12.30 časova vozilo sletelo u jezero. Na lice mesta su se uputili pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Čačka, tri vatrogasca-spasioca sa vozilom.

