Slušaj vest

Nepoznate osobe dojavile su danas da se u Domu zdravlja Vranje nalaze bombe!

Rukovodstvo Zdravstvenog centra u Vranju saopštilo je da su danas dobili dojavu da su postavljene bombe u Domu zdravlja Vranje.

- Pacijenti i osoblje su odmah evakuisani iz zgrade. Pacijenti kojima je potrebna medicinska pomoć upućeni su u Prijemno trijažnu službu Opšte bolnice Vranje.  O svemu ovome obavešteni su nadležni organi. O narednim koracima javnost će biti blagovremeno obaveštena - stoji u saopštenju rukovodstva ZC Vranje.

Ne propustiteHronikaNEZAPAMĆENI ŠOK U AUTO-SERVISU U VRANJU: Vlasnik dovezao fiat jer mu je nešto lupalo ispod sedišta, a onda su majstori ugledali BOMBU! STANARI ZATEČENI (VIDEO)
screenshot-5.jpg
HronikaKRAĐA U SABORNOM HRAMU SVETE TROJICE U VRANJU! Policija odmah izašla na lice mesta, nestala kutija sa novcem (foto)
DSC04229.JPG
Hronika"PRETIO JE, VUKAO ZAVESE I UDARAO STOLICE!" Najnovije informacije o incidentu u Zdravstvenom centru Vranje: Slučaj je odmah prijavljen
vranje-dz.jpg
HronikaOBRT! ZAPOSLENI PRETIO KOLEGAMA ZDRAVSTVENOG CENTRA U VRANJU! Vikao da će se politi benzinom, hitno se oglasila ustanova saopštenjem!
DOMZDRAVLJA.jpg