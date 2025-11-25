Hronika
MISLIO DA ĆE PROĆI NEPRIMEĆENO, A CARINICI SVE OTKRILI: Putnik na Horgošurekao da nema ništa da prijavi, a kad su otvorili kofer imali šta da vide (foto)
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 22. novembra na ulazu graničnog prelaza Horgoš sprečili pokušaj jednog putnika da u prtljagu prokrijumčari neprijavljeno poludrago kamenje.
Iako je prethodno službenicima rekao da nema ništa da prijavi, detaljnom kontrolom prtljaga otkriveno je da se među njegovim ličnim stvarima krije jedna orijentalna kutijica sa 13 poludragih kamenčića među kojima su se našli: topaz, ametist, tanzanit, spinel, akvamarin, rodolit, opal i drugi.
Foto: Uprava Carina
Foto: Uprava Carina
Foto: Uprava Carina
Foto: Uprava Carina
Foto: Uprava Carina
Neprijavljene dragocenosti i automobil u kome su krijumčarene su privremeno zadržani do okončanja prekršajnog postupka tokom koga će biti podvrgnute stručnoj proceni radi potvrde identiteta poludragog kamenja i njihove vrednosti.
