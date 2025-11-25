Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 22. novembra na ulazu graničnog prelaza Horgoš sprečili pokušaj jednog putnika da u prtljagu prokrijumčari neprijavljeno poludrago kamenje.

Iako je prethodno službenicima rekao da nema ništa da prijavi, detaljnom kontrolom prtljaga otkriveno je da se među njegovim ličnim stvarima krije jedna orijentalna kutijica sa 13 poludragih kamenčića među kojima su se našli: topaz, ametist, tanzanit, spinel, akvamarin, rodolit, opal i drugi.

Horgoš poludrago kamenje krijumčarenje
Foto: Uprava Carina

Horgoš poludrago kamenje krijumčarenje
Foto: Uprava Carina

Horgoš poludrago kamenje krijumčarenje
Foto: Uprava Carina

Horgoš poludrago kamenje krijumčarenje
Foto: Uprava Carina

Horgoš poludrago kamenje krijumčarenje
Foto: Uprava Carina

Neprijavljene dragocenosti i automobil u kome su krijumčarene su privremeno zadržani do okončanja prekršajnog postupka tokom koga će biti podvrgnute stručnoj proceni radi potvrde identiteta poludragog kamenja i njihove vrednosti.

Ne propustiteHronikaVELIKA ZAPLENA NA HORGOŠU! Putnici hteli da prošvercuju bogatstvo, carinici ih sprečili, pogledajte šta su sve krilI! (foto)
horgoš.jpg
HronikaZAPLENA U AUTOBUSU NA HORGOŠU! Putnik u torbi krio opasne predmete, odmah uhašen (FOTO)
5.jpg
HronikaCARINICI ZAUSTAVILI KOMBI NA HORGOŠU, A UNUTRA NEŠTO STROGO ZABRANJENO: Sve zgurali ispod sedišta, vozača odmah uhapsili (FOTO)
3.jpg
HronikaVELIKA ZAPLENA NA HORGOŠU! Otkrili rupu u sedištu, sve odmah oduzeli! UHAPŠEN VOZAČ (FOTO)
2.jpeg