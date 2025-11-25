Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 22. novembra na ulazu graničnog prelaza Horgoš sprečili pokušaj jednog putnika da u prtljagu prokrijumčari neprijavljeno poludrago kamenje.

Iako je prethodno službenicima rekao da nema ništa da prijavi, detaljnom kontrolom prtljaga otkriveno je da se među njegovim ličnim stvarima krije jedna orijentalna kutijica sa 13 poludragih kamenčića među kojima su se našli: topaz, ametist, tanzanit, spinel, akvamarin, rodolit, opal i drugi.