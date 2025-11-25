Slušaj vest

Potraga za ubicama Tadije Pantića, koji je označen kao vođa izvesne navijačke frakcije, ulazi u četvrti dan. Istraga je do sada utvrdila da su napadači skuterom pobegli s Novog Beograda na drugi kraj grada, na Voždovac, gde su zapalili vozilo i, kako se sumnja, skolonili se u unapred pripremljen štek-stan!

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, Kristina Pavlović, advokat, kao i Mladen Mijatović novinar.

"OVO JE OSNOVNO MAFIJAŠKO PRAVILO" Spasić o likvidaciji na Novom Beogradu: Ako odluče da vas ubiju, ubiće vas Izvor: Kurir televizija

Spasić: Ako mafija odluči da vas ubije, ubiće vas

Spasić navodi da ovo ubistvo nije neuobičajeno u kriminalnim krugovima:

- Ove godine je ogroman broj mladih ljudi ubijen. Postoji jedno osnovno mafijaško pravilo, kada oni odluče da vas likvidiraju, oni će vas likvidirati. Ako jedan pokušaj propadne, probaće drugi. Momak koji je ubijen je već imao pokušaje likvidacije, radi se o poznatom momku koji je na tribinama bio vođa skupine. Ovo traje godinama - kaže Spasić.

On dodaje da se ove grupe sukobe zbog prevlasti i zbog prava na trgovanje narkoticima.

- Ovo je bila prava sačekuša, davno ih nije bilo. On je bio pozvan da se dogovore o poslu, shvatio je da se radi o sačekuši, pokušao da pobegne, ali je završio tu gde je završio. Iza svakog ubistva se nalazi povod. Mafija obavlja ogromne poslove, a kada neko izađe iz koloseka kao što je ovaj čovek, dolazi do ovoga - kaže Spasić.

Spasić kaže i da postoje izvori na osnovu kojih policija može da kontroliše telefon, ali da je moguće i sakriti telefon počinitelja što otežava situaciju.

- Drugi trag je ono što je nađeno na terenu, ukoliko je bilo forenzičkih tragova. Treći trag su kamere, pa će policija pratiti kako je skuter ili motor stigoa do mesta likvidacije. Ovo je likvidacija za koju nije potreban profesionalac, oni jesu mladi ljudi ali oni su rutinirani, koliko su tuča imali sa navijačima i policijom. Na skuteru je u Beogradu izvršeno na desetine takvih akcija.

Foto: Kurir Televizija

Mijatović: Beograd je statistički veoma bezbedan

Mijatović navodi da je Pantić više puta bio na meti ubica zbog kriminalnih poslova i radnji, a dodaje i da njegova likvidacija nema veze sa legalnim navijačkim grupama ili sportom:

- Policija je obavila valjan uviđaj na licu mesta. Istraga je u toku. Postoje konkretni materijalni dokazi na osnovu kojih očekujem da izvršioci budu u što ranijem roku identifikovani i uhapšeni, ali ne mogu da kažem koji su to dokazi - kaže on.

Mijatović dodaje i na to da je dobro to što na teritoriji grada Beograda od početka godine je bilo 42 slučaja ubistva, pokušaja ubistva, pokušaj teškog ubistva, ili pokušaj teškog ubistva, a svi slučajevi su rešeni, što pokazuje da je Beograd statistički veoma bezbedan.

Sa obzirom na to da je ubistvo izvršeno na prometnom bulevaru, usred dana, Mijatović kaže da je puka sreća što nije bilo drugih povređenih.

Foto: Kurir Televizija

Pavlović: Napadači mogu dobiti do 40 godina robije

Pavlović je objasnila da ovim napadačima preti do 40 godina robije, u zavisnosti od ostlaih okolnosti, a kaže da je jasno da su napadači pratili žrtvu i odradili zadatak:

- Lično mislim da ovo nisu bili plaćenici, ovo su bili dobro uvežbani i jako smireni u momentu izvršenja. Nije bilo kolateralne štete. Sa obzirom da je lice veoma mlado, sigurna sam da policija ima operativna saznanja o njegovom okruženju i krugovima u kojima se kretao - kaže Pavlović.

Pavlović dodaje da moramo saznati i koliko godina napadači imaju, jer će i to uticati na pravni ishod, jer smo već videli slučajeve u kojima su napadači izuzetno mladi ljudi.

