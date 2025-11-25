Slušaj vest

Fotografije unutrašnjosti kuće strave u Ritopeku, u kojoj su prema navodima optužnice pripadnici zloglasnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ubili sedam osoba, a potom ostatke šestoro samleli i bacili u Dunav, dok su kako se navodi, telo jednog spalili na lomači u Surduku, izvode se pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Na snimcima koje je načinila policija posle hapšenja zloglasnog klana u februaru 2021. i pronalaska tajne prostorije nekoliko meseci kasnije, vidi se takozvana "klanica" u kojoj su brutalno mučili i ubijali žrtve.

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA VELJINA KUĆA STRAVE U RITOPEKU IZNUTRA Izvor: Mup Srbije

Slavko Pavlović, penzionisani načelnik za operativnu forenziku UKP-a otkrio je da je 22. aprila 2021., dva i po meseca posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića otkrivena skrivena prostorija iza garaže tako što je mala endoskopska kamera ubačena u rupu kroz zid kotlarnice u kući "jer se sumnjalo da postoji tajna prostorija".

- Mi smo dva ili tri meseca istraživali krivična dela i pojavile su se rupe na zidu kotlarince, zaštićene daskom. Sumnjali smo da je ventilacija i u startu nismo bili sigurni da li ima značaj za izvršenje krivičnih dela, polemisali smo jer je dolazio georadar i bilo nam je čudno, jer on nije snimio šupljinu. Koliko se sećam, bilo je predloga da se probuši ploča odozgo, pošto se posumnjalo da iza garaže postoji još jedna prostorija - prisetio se šta se tog popodneva dešavalo u dvorištu kuće u Ritopeku, pre nego što je otkrivena tajna prostorija.

Prostoriju iza garaže, svedoci saradnici su opisali kao "klanicu" u kojoj su mučene i ubijane žrtve, koje su potom samlevene u industrijskoj mašini za mlevenje mesa.

- Odlučili smo da angažujemo fleksibilni endoskop, to je mala kamera koja je ubačena u šupljine. Prvi endoskop je došao do kraja i nije uspeo da uđe, drugi put, kamera je upala unutra i videle su se keramičke pločice braon boje. To je bio znak da prostorija iza garaže postoji. Onda smo pokušavali da pronađemo način kako se ulazi u taj prostor. Gledale su se police u garaži i pronađen je zarez iza jedne police. Po mom sećanju, polica je pomerena, videli smo razreze i rupicu u koju može nešto da se ubaci da bi se otvorilo - otkrio je kako je otkriven prolaz u tajnu prostoriju.

1/7 Vidi galeriju Fotografije mašine koja je nađena u kući strave u Ritopeku Foto: MUP Srbije

- Otvorili smo vrata i videli da postoji međuprostor. Čovek iz uviđajne ekipe je ušao u međuprostor i tu je već bilo mnogo predmeta, kesa, oružja, eskploziva, bile su neke čizme. Uzeti su tragovi a onda su se otvorila sledeća bela vrata i tada se pojavila prostorija. Videli smo mašinu za mlevenje mesa, neki ormar, pločice su bile vlažne i nisu bile podesne za forenzičku obradu tragova obuće. Skinuli smo briseve, uzeli biološki materijal i otiske sa vrata, prostor je obezbeđen i ušlo se na uzimanje tragova iz te prostorije. Ušli smo, nismo to očekivali, bilo je preko 2000 predmeta, uzimali smo briseve biološkog materijala, bilo je mrlja nalik krvi, uzeli smo otiske prstiju - objasnio je tadašnji načelnik forenzike u MUP-u.

O skrivenoj prostoriji, pred sudom su govorili i svedoci saradnici:

- Taj bunker-štek se nalazio kada se uđe u garažu, ispod zadnje police skine se deo, ubaci se debeli šraf, koji je stajao tu, i poprilično se zapne i otvaraju se velika betonska vrata - objasnio je svedok saradnik Bojan Hrvatin.

Trojica svedoka saradnika govorila su i o tome da se pre ubistava, prostorija "u kocku" oblagala najlonima, ali i da su oni pre ulaska skidali svoju garderobu, oblačili radne kombinezone, čizme i stavljali rukavice.

Kako je prikazano na fotografijama koje su dokaz pred sudom a koje su sačinjene tokom uviđaja, vidi se prostorija obložena pločicama sa kanalom kroz sredinu, a na zidovima su označena mesta na kojima se sumnjalo da su tragovi krvi žrtava.