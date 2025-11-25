Slušaj vest

Policija, zajedno sa ekipom vatrogasaca, kako Kurir saznaje, pretražuje obe strane obale jezera u selu Međuvršje kod Čačka, nakon što je danas oko 12.30 stigla dojava da je vozilo u kom su bili muškarac i žena sletelo s puta u Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

- Pretražuje se pojas dug više od sedam kilometara, reč je o području od brane u Parmencu do Ovčar banje. Sumnja se da je vozilo potonulo, potraga za njima je u toku, međutim, za sada nema rezultata - kaže izvor Kurira i podseća da je u automobilu, prema dobijenoj dojavi, pored vozača bio i jedan putnik.

1/12 Vidi galeriju Prve slike sa mesta nesreće kod Čačka Foto: RINA

- U pitanju su muškarac i žena i za njima se traga - navodi izvor.

Kako saznajemo, na licu mesta nalaze se timovi specijalizovani za potragu i spasavanje na vodi, ronioci i pripadnici nadležnih službi, koji pretražuju teren i podvodni deo jezera.

Potraga za nestalima na jezeru Međuvršje Izvor: Kurir/D.Č.

- Na svakom proširenju kod jezera stoji po jedna patrola policije, a na terenu su prisutni i ronioci, akcija potrage za njima je u toku i biće nastavljena sve dok vozilo ne bude locirano. Nažalost, nema još uvek nikakvih informacija - dodaje sagovornik.