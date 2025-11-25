Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila V.S. zbog sumnje da je u prethodnom periodu u više navrata imao seksualne odnose sa maloletnom pastorkom, koja je usled toga zatrudnela i rodila dete!

Majka je, kako se sumnja, znala šta se dešava ali nije pomogla ćerki niti se suprotstavila suprugu, zbog čega će i ona krivično odgovarati.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo uspeli da dođemo, V.S. se sumnjiči za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja koja je za posledicu imala trudnoću maloletne oštećene, a za koje mu preti zatvor od od 5 do 15 godina. Uz to on je višestruko osuđivani povratnik.

B.S, majka maloletnice, tereti se, kako saznajemo, za krivično delo podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora, plus novčana kazna.
Uhapšeni supružnici V.S. i B.S. pored ove devojke imaju još šestoro dece, troje zajedničke i još troje dece iz prvog braka B.S.

