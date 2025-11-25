Na putnom pravcu između Mišeluka i Paragova danas je došlo do incidenta u saobraćaju kada je sa prikolice kamiona ispao deo tereta – kukuruz.
VELIKA POMETNJA NA PUTU KOD MIŠELUKA: Kukuruz se rasuo po putu, vozači voze kao po jajima! Pogledajte haotične scene (VIDEO)
Kukuruz je završio rasut po kolovozu i otežao odvijanje saobraćaja.
Kako se vidi na snimku koji je objavio portal 192.rs, saobraćajne trake dužim delom puta prekrivene su kukuruzom, zbog čega su vozila primorana da saobraćaju usporeno i uz povećan oprez.
Zbog klizave i nepredvidive podloge, nadležni apeluju na vozače da smanje brzinu, povećaju rastojanje i maksimalno obrate pažnju prilikom prolaska kroz ovaj deo puta, kako bi se izbegle moguće nezgode.
Ekipe su na terenu i rade na uklanjanju rasutog tereta, a normalizacija saobraćaja očekuje se nakon čišćenja kolovoza.
(Kurir.rs/192.rs/Blic)
