Slušaj vest

Petar M. (20), vođa navijača Partizana iz Niša koji je uhapšen 19. novembra zbog sumnje da je sa dvojicom saučesnika silovao metlom i četkom mladića (21), saslušan je u tužilaštvu gde se branio ćutanjem, saznaje Kurir. 

- Osumnjičeni P. M. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Nišu zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje na kome je osumnjičeni iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno da se branio ćutanjem pa je nakon saslušanja javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu stavila predlog za određivanja pritvora protiv okrivljenog P. M. jer postoje osobitne okolnosti da će uticati na svedoke i osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - navodi se u odgovoru niškog tužilaštva za Kurir.

Kako su dodali, protiv osumnjičenog P. M. biće podneta i krivična prijava zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. 

Snimali telefonom

Naime, policija intezivno traga za dvojicom saučesnika vođe niških navijača sa južne tribine. Žrtvu su navodno, zarobili u stan osumnjičenog Petra M.

droga Niš
Zaplenjene stvari kod osumnjičenog Petra M. Foto: Mup

- Tu su ga tukli, mučili i zlostavljali. Policija je zatekla mladića u jezivom stanju, a odmah se posumnjalo da je on i silovan. Nakon što su ga pregledali lekari koji su uradili brojne analize i preglede, utvrđeno je da je momak i seksualno zlostavljan i to drškom od metle, četkama, dršakama od džogera... Sumnja se da je stravično zlostavljalo trajalo duže vreme - podseća naš sagovornik i dodaje da su osumnjičeni snimali iživaljavanje. 

- Dok su se iživljavali nad mladićem, sve su to snimali telefonom. Takođe, utvrđeno je i da je isti momak dva dana pre hapšenja osumnjičenih, takođe bio maltretiran. Njega je 17. novembra na ulici presreo osumnjičeni M. R. (20), kome su lisice na ruke stavljene u istoj akciji kao i Petru M. On ga je na ulici vređao, omalovažavao, pretio mu i sve to snimao telefonom.

Petar M. je, kako podseća sagovornik, u Nišu poznat je kao nasilnik, imao je i nanogicu zbog krivičnih dela koje je počinio u prošlosti.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE ŠTA JE POLICIJA ZATEKLA PRILIKOM PRETRESA STANA VOĐE NAVIJAČA PARTIZANA! Pored kokaina i marihuane, ovde pronašli i žrtvu! (foto, video)
droga Niš
HronikaVOĐA NAVIJAČA ZLOSTAVLJAO MLADIĆA I SVE TO SNIMAO TELEFONOM! Policija mu upala u stan i našla žrtvu i kokain
droga Niš
HronikaVOĐA NAVIJAČA SA JOŠ DVOJICOM SILOVAO MLADIĆA METLOM I ČETKOM?! Horor detalji zlostavljanja u Nišu, radili isto kao Belivukovi vojnici!
whatsapp-image-20230505-at-6.38.27-am.jpg