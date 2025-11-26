Slušaj vest

Petar M. (20), vođa navijača Partizana iz Niša koji je uhapšen 19. novembra zbog sumnje da je sa dvojicom saučesnika silovao metlom i četkom mladića (21), saslušan je u tužilaštvu gde se branio ćutanjem, saznaje Kurir.

- Osumnjičeni P. M. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Nišu zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje na kome je osumnjičeni iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno da se branio ćutanjem pa je nakon saslušanja javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu stavila predlog za određivanja pritvora protiv okrivljenog P. M. jer postoje osobitne okolnosti da će uticati na svedoke i osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - navodi se u odgovoru niškog tužilaštva za Kurir.

Kako su dodali, protiv osumnjičenog P. M. biće podneta i krivična prijava zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Snimali telefonom

Naime, policija intezivno traga za dvojicom saučesnika vođe niških navijača sa južne tribine. Žrtvu su navodno, zarobili u stan osumnjičenog Petra M.

Zaplenjene stvari kod osumnjičenog Petra M. Foto: Mup

- Tu su ga tukli, mučili i zlostavljali. Policija je zatekla mladića u jezivom stanju, a odmah se posumnjalo da je on i silovan. Nakon što su ga pregledali lekari koji su uradili brojne analize i preglede, utvrđeno je da je momak i seksualno zlostavljan i to drškom od metle, četkama, dršakama od džogera... Sumnja se da je stravično zlostavljalo trajalo duže vreme - podseća naš sagovornik i dodaje da su osumnjičeni snimali iživaljavanje.

- Dok su se iživljavali nad mladićem, sve su to snimali telefonom. Takođe, utvrđeno je i da je isti momak dva dana pre hapšenja osumnjičenih, takođe bio maltretiran. Njega je 17. novembra na ulici presreo osumnjičeni M. R. (20), kome su lisice na ruke stavljene u istoj akciji kao i Petru M. On ga je na ulici vređao, omalovažavao, pretio mu i sve to snimao telefonom.