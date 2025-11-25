Slušaj vest

Kako saznaje Kurir u užičkom Osnovnom tužilaštvu juče je prijavljen slučaj nestale devojke sa Zlatibora. Međutim, kako nam je rečeno, ne može pouzdano da se tvrdi da li je ta devojka sa Zlatibora možda ista osoba za kojom se traga u Međuvršju, ili je reč o drugoj osobi. Uglavnom, policija radi na oba slučaju.

Potraga za automobilom i ljudima koji su upali u jezero Međuvršje Foto: RINA

Pet sati nakon dojave da je automobil s dvoje ljudi upao u jezero Međuvršje kod Čačka, policija i vatrogasci i dalje pretražuju teren.

Jezero pretrazuju i vatrogasci spasioci čamcima Izvor: Kurir/D.Č.

Radi se o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji, duž magistralnog puta kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, u dužini od oko sedam kilometara.

Potraga za nestalima na jezeru Međuvršje Izvor: Kurir/D.Č.

Specijalizovani tim za spasavanje na vodi iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Čačku danas je čamcem obišao deo između dve brane. Iako potraga danas nije dala rezultate, spasioci su najavili da će je nastaviti.

