Telo nepoznatog muškarca pronađeno je u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, ispod Kaćkog mosta. 

Prolaznici su oko 16.10 sati ugledali telo u vodi i odmah obavestili policiju. Po dojavi, na lice mesta su stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Sad, četvorica vatrogasca-spasilaca sa vozilom.

Telo je bilo na dva metara od obale, pa su ga pripadnici MUP-a izvukli.

Identitet žrtve nije poznat, a više detalja o načinu smrti biće poznat posle policijskog uviđaja.

