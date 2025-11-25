Slušaj vest

Saslušanjem sudskog veštaka, doktorke Dragane Aranđelović danas je pred Višim sudom u Nišu nastavljeno suđenje Miodragu Periću (38) iz Šainovca optuženom da je 28. decembra 2021. godine vozeći pijan "golf 2" usmrtio pešaka Željka Ristića (19).

Dragana Aranđelović je istakla da ostaje pri svom veštačenju i svedočenju koje je dala u prethodnom postupku koji je vođen pred niškim sudom. Ona je tada istakla da ne može da sudi o tome da li je Perić bio za volanom automobila, da to mora da učini sud, ali da je njeno mišljenje da je veća verovatnoća da nije mogao da upravlja vozilom.

- Ne znam da li je vozio jer postoje različite faze u ispijanju alkohola. Postoji faza ispijanja i apsorpcije. U momentu kada mu je ukazana pomoć u Domu zdravlja u Doljevcu i na Klinici za toksikologiju bio je u takvom stanju da nije mogao da upavlja vozilom. Njegovo ponašanje nije bilo svesno, voljno i svrsishodno. Reagovao je samo na grube nadržaje, ali je ponovo upadao u to stanje pospanosti. Prenet je na nosilima, nije mogao da hoda. Sa kliničkog aspetka on nije mogao da upravlja vozilom u takvom stanju - rekla je Aranđelović.

Željko Ristić Foto: Kurir/M.S.

Dodala je da je takvo stanje optuženog potrajalo još sat ili dva nakon što je primljen na Kliniku za toksikologiju. Ona je rekla da takvo stanje akutne alkoholisanosti u krivično-pravnom smislu spada u privremenu duševnu poremećnost sa izmenjenim životnim funkcijama.

Nakon sudskog spora koji je trajao četiri godine, Perića je 26. marta prošle godine Viši sud oslobodio optužbe za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja uz obrazloženje da nije bilo dokaza da je on upravljao automobilom “golf 2” kojim je Željko Ristić usmrćen.

Apelacioni sud u Nišu je, međutim, novembra prošle godine ukinuo prvostepenu presudu i predmet je vraćen Višem sudu na ponovno odlučivanje.

Perić se na prvom ročištu u ponovljenom sudskom sporu, izjasnio da nije počinio krivično delo za koje je optužen. Prilikom svodečenja u prethodnom postupku koji je vođen pred niškim Višim sudom, Perić je rekao da krivac za Željkovu smrt nije on, već njegov prijatelj Marko Disić koji je kobne noći upravljao njegovim “golfom” jer on to nije bio u stanju zbog pijanstva.

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu Aleksanda Kaličanin rekao je na početku ponovljenog postupka da tužilaštvo ostaje pri optužnici u kojoj je navedeno da je Perić 28. decembra 2021. godine vozeći sa 2.27 promila alkohola u krvi brzinom od 70 kilometara na sat na delu puta gde je ograničenje 50, svojim „golfom“ prešao u suprotnu traku i udario pešaka koji se kretao desnom stranom kolovoza, a potom pobegao sa mesta nesreće.

Foto: Kurir/M.S.

Sudija Višeg suda u Nišu Valentina Pešić naložila je danas da veštak trasolog obavi veštačenje kako bi bilo ustanovljeno kako su nastali tragovi od povraćanja na trenerici Marka Disića koji je bio u vozilu sa Perićem.

Forenzičar Zavoda za sudsku medicinu u Nišu dr Dejan Šorgić u prethodnom postupu u Višem sudu u Nišu izjavio je da masovne fleke na trenerki Marka Disića potiču od povraćanja, a ne od prašine ili blata i da se uglavnom sve nalaze sa desne strane donjeg i gornjeg dela trenerke.

Milan Petrović, advokat okrivljenog Perića, posebno je insistirao na veštačenju trenerke koju je u momentu nesreće nosio Marko Disić, uz objašnjenje da bi Disić, da se nalazio na mestu suvozača, kao što tvrdi, imao fleke sa leve strane trenerica, a one su sa desne strane.

Prema Petrovićevim rečima, tužilaštvo je optužnicu baziralo na izjavama tri svedoka koji su prijatelji Marka Disića, koji su tokom sudskog postupka sami sebe osporavali.

U ovom predmetu, dodao je, došlo je do pokušaja da se prikrije pravi izvršilac krivičnog dela. Petrović je zatražio da u ponovljenom sudskom postupku ponovo svoje iskaze daju i lekar, medicinska sestra i vozač doljevačke Hitne pomoći koji su pritekli u pomoć Periću zbog stanja teške alkoholisanosti u noći u kojoj se nesreća dogodila. Zatražio je da iskaz ponovo da veštak Dragana Aranđelović i doktorka koja je bila dežurna u klinici Kliničkog centra u Nišu u vreme kada je Perić zbrinut zbog teške alkoholisanosti.

Suđenje će biti nastavljeno ročištem koje je zakazano za 25. decembar.