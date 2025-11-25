Hronika
TEŽI SUDAR AUTO-ŠKOLE I MOTORA U LOZNICI: Vozač zadobio povrede, prevezen u bolnicu, saobraćaj otežan
U Gimnazijskoj ulici u Loznici večeras oko 18 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali motocikl i vozilo autoškole.
Prema rečima očevidaca, motociklista je pri padu udario glavom o beton.
Iako je zadobio povrede, bio je u svesnom stanju i na nogama kada je ekipa Hitne pomoći stigla i prevezla ga u Opštu bolnicu
u Loznici radi daljih pregleda.
Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se u ulici odvija usporeno.
Kurir/Republika
