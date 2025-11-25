Slušaj vest

Danas su u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, saslušani su A.B. (52) i I.P. (42), a po nalogu tužioca, policija iz PS Surčin odredila je njihovo zadržavanje do 48 časova.

Okrivljenom A.B. se stavlja na teret prevara nad 12 lica, pri čemu je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 450.000 dinara. On je, navodno, od oštećenih uzeo novac za vrata i laminat koje nije isporučio, održavajući ih u zabludi da će im robu isporučiti ili novac vratiti, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Drugoosumnjičeni I.P. tereti se za zloupotrebu poverenja, jer je, zastupajući imovinske interese A.B., primao novac od 9 oštećenih za kapare, koje je zadržavao za sebe, čime je pribavio imovinsku korist veću od 450.000 dinara.

Okrivljeni su na saslušanju negirali izvršenje dela. Nakon toga, tužilaštvo je predložilo pritvor: A.B. zbog opasnosti da bi mogao uticati na svedoke, a I.P., koji je ranije osuđivan, zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično delo. Sud je prihvatio predlog i odredio pritvor obojici.

Ne propustiteHronikaČAK 850 ISTRAŽITELJA ČEŠLJA MALVERZACIJE U KOJE JE UPLETEN NAJBOGATIJI GASTARBAJTER: Cure detalji iz istrage protiv Gazda Mecke zbog prevare od 7 miliona evra!
Gazda Mecka
HronikaUMESTO KACIGA, PRODAO CIGLU I BUNDEVU: Niška policija rasvetlila dve prevare
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaMUP UPOZORAVA DA NE NASEDATE NA OVE MEJLOVE: Ako vam stigne čudna poruka javite se ovoj službi
haker Marks & Spencer
HronikaUZEO KAPARU PA NESTAO: Dvojica mu uplatila novac, on prestao da se javlja! Policija uhapsila Beograđanina
zrenjanin-nova-crnja.jpg