Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na raskrsnici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, kod stambenog kompleksa "Petica".

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva automobila.

Žena leži na ulici kod pešačkog prelaza. Oko nje su se okupili ljudi kako bi joj ukazali pomoć.

Nije poznato u kom je stanju žena, kao ni da li je oborena na pešačkom prelazu ili se nalazila u nekom od automobila koji su učestvovali u saobraćajnoj nesreći.

Na terenu su policija i Hitna pomoć.

Kurir/Blic

