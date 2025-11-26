Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku da ukine prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović po kojoj je Vladimir trebalo da u zatvoru provede 14 i po godine, dok je Miljana bila osuđena na tri godine.

O tome zbog čega je donesena ova odluka i kada će početi novo suđenje Kecmanovićima, otkrio je advokat Nemanja Milošević na Kurir televiziji:

- Kao advokat nisam i ne mogu biti iznenađen ovom odlukom, zato što se to dešava u velikom broju slučajeva. Ono što je važno, jeste da je Drugostepeni sud dao jasne smernice prvostepenom sudu šta je potrebno da se izmeni u ponovljenom postupku, tako da verujem da će to biti i učinjeno u ponovnom postupku - kaže Milošević i dodaje:

- Ono što je jasno u ovom trenutku, jeste da dosadašnji postupajući sudija to neće biti, odnosno neće ponovo voditi ovaj postupak imajući u vidu da je on sada prešao na drugo radno mesto. Tako da je neko objektivno očekivanje u toku naredne godine. Jedan roditelj će ostati u pritvoru do momenta dok ne bude presuda donesena u budućnosti, a drugi će se braniti sa slobode.

Podsetimo, 30. decembra 2024. godine Viši sud u Beogradu osudio je na ukupno 17 i po godina zatvora Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u toj školi.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Apelacioni sud je prema okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću produžio pritvor do dalje odluke prvostepenog suda, jer i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor prema okrivljenom prvobitno određen, a kasnije i produžen.

Obrazloženje Apelacionog suda

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, doneo je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na okr. Miljanu Kecmanović, dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović, presuda u osuđujućem delu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. Vladimiru Kecmanoviću produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda - stoji u obrazloženju.

Kako se dalje navodi u obrazloženju, u prvostepenom postupku sud će otkloniti nedostate i pravilno prieniti relevantne procesne odredbe.

- U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem, pravilno primeniti relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja, te će brižljivom ocenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, oceniti postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata bića krivičnih dela u pitanju, a za svoje stavove dati jasne i nedvosmislene razloge - stoji u obrazloženju.

