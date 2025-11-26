Slušaj vest

U Beogradu je uhapšen muškarac zbog sumnje da je u više navrata imao seksualne odnose sa svojom maloletnom pastorkom, koja je usled toga zatrudnela i rodila dete.

Njegova supruga, majka devojčice, sumnjiči se da je znala za zlostavljanje, ali je umesto da zaštiti dete izabrala ćutanje. Ovaj slučaj naterao nas je da se zapitamo kako je moguće da porodični dom - umesto mesta sigurnosti, postane tamnica nasilja, a da na njega zažmure svi, čak i rođena majka devojčice.

O toj temi govorio je analitičar Saša Borojević na Kurir televiziji:

- Ovaj zločin nije jedinstven, u poslednjih 4 godine, između 90 i 100 mališana je pretrpelo ovakav vid seksualnog nasilja u porodici. To je samo jedan mali broj koji je prijavljen. Od njih 100, 16 su dečaci a ostale su devojčice. Najčešća seksualna nasilja se dešavaju između 9 i 10 godine deteta. Vrlo poražavajući podatak je da su u 100% slučajeva su muškarci zlostavljači. 51% biološki očevi, 41% očuhovi a ostali procenti su bliski rođaci, čak i dede nad unucima - kaže Borojević i dodaje:

- Ovo je jedno bolesno društvo i vreme. Toliko je bolesno da je incest potpuno legalizovan. Ako pogledamo naše zakone, incest se ne prepoznaje kao krivično delo ukoliko nije došlo do silovanja i ako lice nije maloletno. Ovde jeste u pitanju krivično delo. Znači u Srbiji nije krivično delo ako otac ima 45 godina, a devojčica 18, to nije krivično delo ako nije došlo do silovanja. To je zakon koji je donet DOS-ovskom pričom.

Majka kao saradnik

Borojević tvrdi da je u ovakvim slučajevima majka 80% puta saradnik u silovanju, a 20% zna o tome:

- Razlog zašto ćuti je strah ili ljubav prema supružniku koga ne želi da izgubi u svojoj bračnoj zajednici. Baze podataka ovakvih slučajeva nema. Ovakva dela traju između 7 i 9 godina. Istraumirana deca u samom startu i ne znaju šta im se dešava, a kasnije tek počnu da shvataju, ali to je u tom momentu već predugo. Još gore je to da i kada se prijavi ovo delo, jako je teško dokazati ga. To znači da devojčica mora da prolazi kroz veštačenje, odnosno mora da prolazi celu traumu iz početka i to nekoliko puta. U 80% slučajeva se desi da se počinilčac oslobodi jer nije bilo dokaza.

Dodaje i da se u Srbiji ponekad delo smatra pod običajnim pravom, kod Roma u većini slučajeva:

- Tu ima nekoliko zakona na koje se oni pozivaju i uspeju da se izvuku bez kazne. Deca koja su pretrpela traume se prepoznaju. To su deca koja su utučena, bez duše, ubijena iznutra, povučena, čutljiva. Naši ljudi obično to ne žele ni da primete a onda deca shvataju da nemaju kome da se obrate: ako to radi otac, a majka zna, ko nju može da zaštiti? To je ono što je najveći problem - kaže Borojević i dodaje da postoje iscenirani incesti:

- Majka zbog razvoda svoje dete nagovori da kaže da je tata bio taj koji je vršio određene bludne radnje. Takva situacija se dogodila u Nišu. Devojčica je imala 16 godina i da bi pomogla majci ona je slagala na sudu. Kada ju je sudija pitao da opiše sve te situacije, opisivala je dijalektom iz Beograda. Shvatili su da je jedan glumac iz Beograda obučavao tu devojčicu kako da govori pred sudijom. Dete se nikada neće oporaviti i ta trauma će je pratiti celog života.

