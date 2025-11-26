Slušaj vest

Automobil koji je juče sleteo u jezero Međuvršje pronađen je jutros u Ovčarsko kablarskoj klisuri.

Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a ekipe su i dalje na terenu i proveravaju sve okolnosti ovog događaja.

- Vozilo je pronađeno, ekipe stižu na lice mesta kako bi započele izvlačenje. Još uvek nije poznato da li unutra ima putnika, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Kako se može videti, automobil je sleteo u kanal bočno i ostao zaglavljen.

Foto: RINA

Podsetimo, kako smo juče pisali, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Kako nezvanično saznajemo, u automobilu su bili muškarac i žena.

Jezero pretrazuju i vatrogasci spasioci čamcima Izvor: Kurir/D.Č.

