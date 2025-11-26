PRVI SNIMCI SA JEZERA MEĐUVRŠJE: Spasilačke ekipe krenule u akciju, Ana Radović pre nestanka bila u ovom automobilu
Vozilo za koje se pretpostavljalo da je juče upalo u jezero Međuvršje kod Čačka pronađeno je rano jutros, ali ne u vodi već u betonskom propustu pored puta.
Policija i vatrogasci su na terenu kako bi izvukli automobil.
Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a kako se može videti, automobil je sleteo u kanal bočno i ostao zaglavljen.
Podsetimo, kako smo juče pisali, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.
Ana Radović (20), koja se vodila kao nestala i za kojom se tragalo, bila je pre nestanka u ovom automobilu, potvrđeno je iz porodice za Blic.
Podsetiom, Ana je nestala pre tri dana kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, kako je ranije rekao otac, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.