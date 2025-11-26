Slušaj vest

Vozilo za koje se pretpostavljalo da je juče upalo u jezero Međuvršje kod Čačka pronađeno je rano jutros, ali ne u vodi već u betonskom propustu pored puta.

Policija i vatrogasci su na terenu kako bi izvukli automobil. 

Pronađen automobil koji je sleteo sa puta Izvor: Kurir

Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a kako se može videti, automobil je sleteo u kanal bočno i ostao zaglavljen. 

Međuvršje automobil (2).JPG
Foto: RINA

Podsetimo, kako smo juče pisali, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Snimak pronadjenog automobila sa lica mesta Izvor: RINA

Ana Radović (20), koja se vodila kao nestala i za kojom se tragalo, bila je pre nestanka u ovom automobilu, potvrđeno je iz porodice za Blic. 

Podsetiom, Ana je nestala pre tri dana kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, kako je ranije rekao otac, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.

Ana Radović.jpg
Ana Radović
Ana Radović
Screenshot 2025-11-25 202543.jpg