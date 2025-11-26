Slušaj vest

Vozilo za koje se pretpostavljalo da je juče upalo u jezero Međuvršje kod Čačka pronađeno je rano jutros, ali ne u vodi već u betonskom propustu pored puta.

Policija i vatrogasci su na terenu kako bi izvukli automobil.

Pronađen automobil koji je sleteo sa puta Izvor: Kurir

Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a kako se može videti, automobil je sleteo u kanal bočno i ostao zaglavljen.

Foto: RINA

Podsetimo, kako smo juče pisali, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Snimak pronadjenog automobila sa lica mesta Izvor: RINA