Policija u automobilu koji je sleteo pronašla tela dve osobe
Hronika
KURIR SAZNAJE: Pronađena dva tela u automobilu koji je jutros nađen u kanalu kod Ovčar banje
Slušaj vest
Kako Kurir nezvanično saznaje, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tela.
Podsetimo, policija je od juče tragala za automobilom koji je navodno sleteo u jezero kod Međuvršja. Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.
U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila pre nestanka u automobilu koji je jutros nađen.
Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je automobil sleteo sa kolovoza, a na obdukciji tela biće utvrđen uzrok smrti.
Uskoro opširnije....
Prve slike sa mesta nesreće kod Čačka Foto: RINA
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši