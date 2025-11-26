Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tela.

Podsetimo, policija je od juče tragala za automobilom koji je navodno sleteo u jezero kod Međuvršja. Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.

U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila pre nestanka u automobilu koji je jutros nađen.

Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je automobil sleteo sa kolovoza, a na obdukciji tela biće utvrđen uzrok smrti.

