EKSKLUZIVNI SNIMCI IZVLAČENJA AUTOMOBILA IZ KANALA KOD OVČAR BANJE: Pronađena dva tela, vozilo zaglavljeno u betonskom propustu
Vozilo za koje se pretpostavljalo da je juče upalo u jezero Međuvršje kod Čačka pronađeno je rano jutros, ali ne u vodi već u betonskom propustu pored puta.
Policija i vatrogasci su na terenu i akcija izvlačenja vozila je u toku.
Podsetimo, vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu.
Podsetimo, kako smo juče pisali, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.
Ana Radović (20), koja se vodila kao nestala i za kojom se tragalo, bila je pre nestanka u ovom automobilu, potvrđeno je iz porodice za Blic.
Pronađena dva tela
Kako Kurir nezvanično saznaje, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tela.