Slušaj vest

Vozilo za koje se pretpostavljalo da je juče upalo u jezero Međuvršje kod Čačka pronađeno je rano jutros, ali ne u vodi već u betonskom propustu pored puta.

Policija i vatrogasci su na terenu i akcija izvlačenja vozila je u toku.

Podsetimo, vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu.

Mesto na kojem je automobil sleteo u kanal Izvor: Kurir.rs/D.Č.

Automobil pronađen u kanalu Izvor: Kurir

Policija i vatrogasci na mestu nesreće Izvor: Kurir

Podsetimo, kako smo juče pisali, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Ana Radović (20), koja se vodila kao nestala i za kojom se tragalo, bila je pre nestanka u ovom automobilu, potvrđeno je iz porodice za Blic.

Pronađena dva tela