Slušaj vest

Automobil koji je pronađen nedaleko od Čačka bio je auto u kojem je pre nestanka bila Ana Radović (20), potvrđeno je iz njene porodice.

Kako Kurir nezvanično saznaje, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tela.

Kako se saznaje, automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavestili policiju i hitne službe. 

Gordana Injac
Gordana Injac Foto: Kurir Televizija

Dopisnica Kurira, Gordana Injac, našla se na licu mesta:

- Jutros je pronađen automobil. Pronađen je pored magistralnog puta Čačak - Užice, nekoliko stotina metara od Pejcine krivine, dok su svi mislili da je vozilo sletelo u jezero. Automobil je sleteo u betonski propust dubok nekoliko metara. U ovom trenutku se čeka dizalica i oprema vatrogasne službe koja će vozilo izvaditi sa ovog mesta - kaže Injac i dodaje:

- Ne možemo u ovom trenutku reći ništa o eventualnim licima koja su bila u automobilu, jer je uviđaj u toku. Policija je na licu mesta. Pre nekoliko minuta stigao je dežurni tužilac koji prisustvuje uviđaju. Juče su za vozilom tragali vatrogasci, spasioci pretražujući jezero. 

(VIDEO) KURIR NA LICU MESTA GDE JE PRONAĐEN AUTOMOBIL U KOME JE BILA ANA Ekskluzivni snimci sa jezera Međuvršje: Upravo stiže i dežurni tužilac Izvor: Kurir televizija

Podsetimo, kako smo juče pisali, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Ana Radović (20), koja se vodila kao nestala i za kojom se tragalo, bila je pre nestanka u ovom automobilu, potvrđeno je iz porodice za Blic.

Ana je nestala pre tri dana kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, kako je ranije rekao otac, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE: Pronađena dva tela u automobilu koji je jutros nađen u kanalu kod Ovčar banje
Međuvršje automobil
NovčanikPelet papreno poskupeo, narod neprijatno iznenađen! Cene otišle u nebo, proizvođači se pravdaju nedostatkom sirovina
untitled3.jpg
Društvo"TO JE POSLEDNJI PUT DA JU JE NEKO ČUO!" Oglasio se otac Ane Radović (20) koja je nestala kod Čačka: Evo šta kaže o saobraćajnoj nesreći koja se istražuje!
Ana Radović
DruštvoANA RADOVIĆ (20) NESTALA NA PUTU DO BEOGRADA! Poslednji kontakt imala sa bratom u okolini Čačka: Porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Screenshot 2025-11-25 202543.jpg
Hronika"NE POSTOJI NIJEDAN TRAG KOJI UKAZUJE DA JE BAŠ TU DOŠLO DO NESREĆE" Od vozila i putnika koji su upali u jezero kod Čačka ni traga! NOVI DETALJI SA LICA MESTA
Čačak, Meduvršju, potraga

Automobil pronađen u kanalu Izvor: Kurir