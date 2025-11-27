SRPSKI NARKO-BOS OPERIŠE PO DOMINIKANI VEĆ 10 GODINA: Istražitelji otkrili zašto je odabrao baš ovo mesto za "biznis" (foto i video)
Srpski državljanin Marko Popović za kojim traga Dominkanska Republika zbog šverca kokaina, u ovoj zemlji je, tvrde centralnoamerički mediji, aktivan od 2015. godine.
Da podsetimo, za Popovićem zvanim Srbin, raspisana je poternica na kojoj se navodi da je "opasan i naoružan". Osim za njim, Dominikana traga i za trojicom njegovih saradnika, a šesnaestorica osumnjičenih već se nalaze u pritvoru. Ova kriminalna banda razbijena je u akciji "Kraken", nakon što je 7. novembra u luci zaplenjeno 200 paketa kokaina.
- Popović je od 2015. godine koristio Dominikansku Republiku kao stratešku tačku za uvoz velikih pošiljki droge iz Južne Amerike. Pakete kokaina dalje je slao u SAD i Kanadu - navode mediji.
Popović je, prema podacima dominikanskih institucija, prvi put hapšen 2. juna 2015. godine nakon istrage u kojoj su lisice na ruke stavljene izvesnom Albertu Antoniju Perezu Garsiji, koji je vozio kombi sa 25 paketa droge skrivenih u tajnoj pregradi.
- On se navodno dovodio u vezu i sa drugim zaplenama u periodu od 2016. do 2021. godine - navode mediji.
Podsetimo, na paketima kokaina koji su oduzeti od narko bande kojoj Marko Popović navodno pripada, bio je lik dominikanske pevačice i reperke Jailin.
- Prema najnovijim detaljima iz istrage, šverc droge u luci Kausedo sprovođen je tako što je banda koristila osoblje koje je rukovalo kontejnerima. Pošiljke, uglavnom kokaina, dostavljane su do tačaka u blizini terminala i preuzimane od strane zaposlenih u lučkom obezbeđenju, koji su ih zatim krijumčarili koristeći privatna ili službena vozila, ili kamione sa skrivenim pregradama - navode mediji.
U naredbi za istragu navodi se da je jedna od ovih akcija izvedena u noći 4. jula, a da je transfer izvršen blizu kompanije Alfridomsa Kausedo.
- Droga je odvezna u prazan prostor za kontejnere, pa je tamo pakovana u odabrane kontejnere. Na kraju su udarili falsifikovani pečat kako bi prikrili da su otvarali kontejnere. Procenjuje se da je ovoj grupi od 2015. pa do sada oduzeto više od osam pošiljki.