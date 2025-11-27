Slušaj vest

Srpski državljanin Marko Popović za kojim traga Dominkanska Republika zbog šverca kokaina, u ovoj zemlji je, tvrde centralnoamerički mediji, aktivan od 2015. godine.

Da podsetimo, za Popovićem zvanim Srbin, raspisana je poternica na kojoj se navodi da je "opasan i naoružan". Osim za njim, Dominikana traga i za trojicom njegovih saradnika, a šesnaestorica osumnjičenih već se nalaze u pritvoru. Ova kriminalna banda razbijena je u akciji "Kraken", nakon što je 7. novembra u luci zaplenjeno 200 paketa kokaina.

- Popović je od 2015. godine koristio Dominikansku Republiku kao stratešku tačku za uvoz velikih pošiljki droge iz Južne Amerike. Pakete kokaina dalje je slao u SAD i Kanadu - navode mediji.

Popović je, prema podacima dominikanskih institucija, prvi put hapšen 2. juna 2015. godine nakon istrage u kojoj su lisice na ruke stavljene izvesnom Albertu Antoniju Perezu Garsiji, koji je vozio kombi sa 25 paketa droge skrivenih u tajnoj pregradi.

- On se navodno dovodio u vezu i sa drugim zaplenama u periodu od 2016. do 2021. godine - navode mediji.

Podsetimo, na paketima kokaina koji su oduzeti od narko bande kojoj Marko Popović navodno pripada, bio je lik dominikanske pevačice i reperke Jailin.

- Prema najnovijim detaljima iz istrage, šverc droge u luci Kausedo sprovođen je tako što je banda koristila osoblje koje je rukovalo kontejnerima. Pošiljke, uglavnom kokaina, dostavljane su do tačaka u blizini terminala i preuzimane od strane zaposlenih u lučkom obezbeđenju, koji su ih zatim krijumčarili koristeći privatna ili službena vozila, ili kamione sa skrivenim pregradama - navode mediji.

U naredbi za istragu navodi se da je jedna od ovih akcija izvedena u noći 4. jula, a da je transfer izvršen blizu kompanije Alfridomsa Kausedo.