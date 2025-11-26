Slušaj vest

Ispred Palate pravde u Sremskoj Mitrovici jutros se okupila porodica ubijenog Zorana Golea (44), zajedno sa građanima, noseći transparente sa porukom „PRAVDA ZA ZORANA“. Okupljeni poručuju da je dosta čekanja, vreme je da suđenje počne.

Prošlo je više od 10 meseci od kada je podignuta optužnica za jezivi napad u kojem je Zoran Gole izgubio život na Badnje veče u Inđiji, a datum početka suđenja još nije zakazan.

Porodica ubijenog Zorana Golea na protestu ispred suda u Sremskoj Mitrovici Foto: Diana Šćekić

Zoran Gole ubijen je 6. januara ispred svoje kuće u Inđiji, nakon što je, kako se navodi, opomenuo grupu mladića zbog brze vožnje. Umesto smirivanja situacije, usledio je napad sa smrtnim posledicama.

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici je podiglo optužnicu protiv četvorice osumnjičenih. M.Š.K. (41) iz Sremskih Karlovaca tereti se za teško ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje, dok su Đ.B. (29), S.D. (36) i A.S. (36) iz Inđije optuženi za nasilničko ponašanje, dok se Đ.B. dodatno tereti za pomaganje nakon izvršenog dela.

Tužilaštvo navodi da su iste večeri učestvovali i u još jednom fizičkom obračunu u kojem su povređene dve mlade osobe.

„Moje dete niko ne može da vrati“

Zoranova majka, Snežana Radović, vidno potresena, poručila je da su porodica i prijatelji iscrpljeni čekanjem.

- Posle 10 i po meseci čitanja optužnice, kao majka i dalje nemam skoro nikakve informacije. Samo želim da znam šta se dešava i kada će početi proces. Moje dete niko više ne može da vrati - rekla je Snežana ispred suda.

Okupljeni građani poručuju da će nastaviti da dolaze pred sud dok suđenje ne počne.