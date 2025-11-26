JEZIVO! AUTO TRI DANA LEŽAO U KANALU NA METAR OD PROMETNE MAGISTRALE: Ovde je pronađen "audi" u kom je bila Ana Radović! Strašan snimak iz vazduha (VIDEO)
Kako se vidi na snimku koji je objavio Kurir, vozilo za kojim se tragalo od nedelje bilo je u kanalu tik pored prometne magistrale.
Automobil marke "audi" pronašli su građani.
Vozilo je bočno upalo u propust i ostalo zaglavljeno u njemu.
Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je automobil sleteo sa kolovoza, a na obdukciji tela biće utvrđen uzrok smrti.
Podsetimo, policija je od juče tragala za automobilom, prvobitno pretražujući jezero Međuvršje.
U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila pre nestanka u automobilu koji je jutros nađen.
Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.
Dopisnica Kurira Gordana Injac otkrila detalje
- Jutros je pronađen automobil. Pronađen je pored magistralnog puta Čačak - Užice, nekoliko stotina metara od Pejcine krivine, dok su svi mislili da je vozilo sletelo u jezero. Automobil je sleteo u betonski propust dubok nekoliko metara. U ovom trenutku se čeka dizalica i oprema vatrogasne službe koja će vozilo izvaditi sa ovog mesta - kaže Injac i dodaje:
- Ne možemo u ovom trenutku reći ništa o eventualnim licima koja su bila u automobilu, jer je uviđaj u toku. Policija je na licu mesta. Pre nekoliko minuta stigao je dežurni tužilac koji prisustvuje uviđaju. Juče su za vozilom tragali vatrogasci, spasioci pretražujući jezero.
Juče se oglasio otac Ane Radović
Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka.
Poziv se dogodio u 18.45, a kako je rekao ranije njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.
- Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna - dodao je njen otac.