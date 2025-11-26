Slušaj vest

Kako se vidi na snimku koji je objavio Kurir, vozilo za kojim se tragalo od nedelje bilo je u kanalu tik pored prometne magistrale.

Mesto na kojem je automobil sleteo u kanal Izvor: Kurir.rs/D.Č.

Automobil marke "audi" pronašli su građani.

Automobil pronađen u kanalu Izvor: Kurir

Vozilo je bočno upalo u propust i ostalo zaglavljeno u njemu.

Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je automobil sleteo sa kolovoza, a na obdukciji tela biće utvrđen uzrok smrti.

Podsetimo, policija je od juče tragala za automobilom, prvobitno pretražujući jezero Međuvršje.

Ovde je pronađen auto u kom je bila Ana Radović Foto: Kurir.rs/D.Č.

U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila pre nestanka u automobilu koji je jutros nađen.

Automobil je pak jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje.

Dopisnica Kurira Gordana Injac otkrila detalje

- Jutros je pronađen automobil. Pronađen je pored magistralnog puta Čačak - Užice, nekoliko stotina metara od Pejcine krivine, dok su svi mislili da je vozilo sletelo u jezero. Automobil je sleteo u betonski propust dubok nekoliko metara. U ovom trenutku se čeka dizalica i oprema vatrogasne službe koja će vozilo izvaditi sa ovog mesta - kaže Injac i dodaje:

- Ne možemo u ovom trenutku reći ništa o eventualnim licima koja su bila u automobilu, jer je uviđaj u toku. Policija je na licu mesta. Pre nekoliko minuta stigao je dežurni tužilac koji prisustvuje uviđaju. Juče su za vozilom tragali vatrogasci, spasioci pretražujući jezero.

Juče se oglasio otac Ane Radović

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka.

Ana Radović Foto: Printscreen Nestali Srbija

Poziv se dogodio u 18.45, a kako je rekao ranije njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.