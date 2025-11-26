Slušaj vest

U Ovčarsko-kablarskoj klisuri u toku je izvlačenje džipa marke "audi" iz betonskog propusta koji se nalazi tik do magistrale!

Naime, u smrskanom vozilu zatečena su dva tela za koja se pretpostavlja da su nestala Ana Radović (20) sa Zlatibora i njen prijatelj, koji je bio za volanom. Naime, nestanak devojka sa Zlatibora koja je u nedelju predveče krenula za Beograd prijavljen je od strane zabrinute porodice.

Lociran "audi"

Na magistralonom putu Čačak-Požega na terenu su od juče brojni pripadnici policije, vatrogasci-spasioci, koji su nakon prijave da je vozilo upalo u jezero izašli na teren i satima pretraživali teren. Međutim, od jutros automobil "audi" lociran je odmah do magistrale, smrskan i u betonskom propustu. Na terenu su i sada brojni pripadnici spasilaca koji izvlače vozilo, a tu je i dizalica koja će izvlačiti olupinu.

Pogrebna služba upravo je stigla na teren, a prema dosadašnjim informacijama verovatno su Ana Radović i njen prijatelj u nedelju veče doživeli saobraćajnu nesreću. A kako teče izvlačenje vozila "audi" možete pogledati ispod:

Vozilo pogrebnih usluga nalazi se na mestu nesreće Izvor: Kurir