Slučaj nestanka Ane Radović (20) sa Zlatibora i pronalaska automobila marke "audi" obavijen je velom misterije, a slučaj se pretvorio u tragediju kada je jutros u Ovčar banji, u betonskom propustu pored samog puta, pronađen "audi" sa dva tela unutra. Pretpostavlja se da su u automobilu tela nestale Ane i njenog prijatelja.

Kako saznajemo, sve je počelo u nedelju kada je Ana sa Zlatibora krenula put Beograda. U nedelju, 23. novembra, ona se sa bratom čula između 18 i 19 sati kada mu je, navdno, rekla da se kreće kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Ana Radović

- To je bio poslednji put da se ona čula sa porodicom i bilo kim, a kako u Beograd nije stigla, porodica je sutradan, u ponedeljak 24. novembra, prijavila nestanak policiji, navodeći da je njen mobilni telefon bio dostupan još nekih 14 sati nakon tog poslednjeg poziva brata, a potom je postao nedostupan - obajšanjava naš izvor kako je tekla potraga za Anom.

Kako dalje kaže, u utorak, 25. novembra, policija je dobila dojavu da je automobil sa muškarcem i ženom unutra sleteo u jezero Međuvršje kod Čačka. Policija i vatrogasci-spasioci juče, 25. novembra, čitavog dana su pretraživali jezero, i sa čamcima i sa kopna, ali bezuspešno.

Ovde je pronađen auto u kom je bila Ana Radović

- Sva je prilika da je signal njenog telefona lociran kod jezera Međuvršje, te je potraga bila fokusirana na jezero. Međutim, juče ujutru automobil je pronađen praktično preko puta jezera, u uskom betonskom propustu. Nikome nije jasno kako je automobil uopšte uspeo da upadne baš u taj propust koji je širene samog auta. Auto je zatečen prevrnut na bok, tako da putnici praktično nisu imali šanse da izađu - kaže naš izvor i dodaje da je čitav krov, maltene do ručke za otvaranje vrata ulubljen - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Taj propust izgleda kao grob, jezivo.

Policija na mestu pronalaska automobila sa dva tela obavlja uviđaj, a vozilo pogrebne službe odvezlo je tela na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti.