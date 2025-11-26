Slušaj vest

Slučaj nestanka Ane Radović (20) sa Zlatibora i pronalaska automobila marke "audi" obavijen je velom misterije, a slučaj se pretvorio u tragediju kada je jutros u Ovčar banji, u betonskom propustu pored samog puta, pronađen "audi" sa dva tela unutra. Pretpostavlja se da su u automobilu tela nestale Ane i njenog prijatelja.

Kako saznajemo, sve je počelo u nedelju kada je Ana sa Zlatibora krenula put Beograda. U nedelju, 23. novembra, ona se sa bratom čula između 18 i 19 sati kada mu je, navdno, rekla da se kreće kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Ana Radović.jpg
Ana Radović Foto: RINA, Printscreen/Nestali Srbija

- To je bio poslednji put da se ona čula sa porodicom i bilo kim, a kako u Beograd nije stigla, porodica je sutradan, u ponedeljak 24. novembra, prijavila nestanak policiji, navodeći da je njen mobilni telefon bio dostupan još nekih 14 sati nakon tog poslednjeg poziva brata, a potom je postao nedostupan - obajšanjava naš izvor kako je tekla potraga za Anom.

Kako dalje kaže, u utorak, 25. novembra, policija je dobila dojavu da je automobil sa muškarcem i ženom unutra sleteo u jezero Međuvršje kod Čačka. Policija i vatrogasci-spasioci juče, 25. novembra, čitavog dana su pretraživali jezero, i sa čamcima i sa kopna, ali bezuspešno.

Ovde je pronađen auto u kom je bila Ana Radović Foto: Kurir.rs/D.Č.

- Sva je prilika da je signal njenog telefona lociran kod jezera Međuvršje, te je potraga bila fokusirana na jezero. Međutim, juče ujutru automobil je pronađen praktično preko puta jezera, u uskom betonskom propustu. Nikome nije jasno kako je automobil uopšte uspeo da upadne baš u taj propust koji je širene samog auta. Auto je zatečen prevrnut na bok, tako da putnici praktično nisu imali šanse da izađu - kaže naš izvor i dodaje da je čitav krov, maltene do ručke za otvaranje vrata ulubljen - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Taj propust izgleda kao grob, jezivo.

Policija na mestu pronalaska automobila sa dva tela obavlja uviđaj, a vozilo pogrebne službe odvezlo je tela na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti. 

(VIDEO) STIGLO POGREBNO VOZILO I HITNA POMOĆ NA MESTO PRONALASKA AUTOMOBILA! Dopisnica Kurira iznela najnovije informacije Izvor: Kurir televizija

Ne propustiteHronikaEKSKLUZIVNI SNIMCI IZVLAČENJA AUTOMOBILA IZ KANALA KOD OVČAR BANJE: Pronađena dva tela, vozilo zaglavljeno u betonskom propustu
Međuvršje automobil
HronikaMISTERIJA NESREĆE NA JEZERU MEĐUVRŠJE SVE VEĆA Majka prijavila nestanak ćerke sa Zlatibora, policija dobila NOVI SMER istrage (VIDEO)
Čačak, Meduvršju, potraga
HronikaAUTOMOBIL SA DVE OSOBE SLETEO U JEZERO: Drama kod Čačka, na licu mesta vatrogasci
Deo magistralnom puta foto s.u..JPG
Hronika"NE POSTOJI NIJEDAN TRAG KOJI UKAZUJE DA JE BAŠ TU DOŠLO DO NESREĆE" Od vozila i putnika koji su upali u jezero kod Čačka ni traga! NOVI DETALJI SA LICA MESTA
Čačak, Meduvršju, potraga