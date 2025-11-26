Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Marakešu, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola sa generalnim inspektorom Policijskih snaga Republike Namibije Džozefom Šimvilao Šikongom.

Ministar Dačić sa glavnim inspektorom Namibije Foto: Mup


Ministar Dačić je ukazao da dve zemlje neguju tradicionalno prijateljstvo, zasnovano na uzajamnom poštovanju i podršci u međunarodnim organizacijama i zahvalio se na principijelnom stavu Republike Namibije po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, u skladu sa međunarodnim pravom.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima unapređenja saradnje dve policije u narednom periodu, u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Ministar Dačić je uputio poziv Lisiji Ipumbu, ministarki unutrašnjih poslova, migracija, sigurnosti i bezbednosti Republike Namibije, da sa saradnicima poseti Republiku Srbiju.

Kurir.rs

