Automobil marke "audi SQ" pronađen je u betonskom propustu pored puta Čačak-Požega sa dva tela, za koja se sumnja da su Ana Radović (20) i njen prijatelj, a tokom istrage se došlo do saznanja da je devojka dva puta iz smrskanog vozila pozivala Hitnu pomoć.

Tražila pomoć

Automobil marke "audi SQ" pronađen je rano jutros u betonskom propustu pored magistralnog puta Čačak - Požega. Sumnja se da su u njemu tela nestale devojke i njenog prijatelja koji je upravljao vozilom. Prema najnovijim informacijama, policiji je 23. novembra stiglo obaveštenje od Hitne pomoći da je upućen "panik poziv" iz vozila, nakon čega je policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta - hitna služba i hitna pomoć.

Policija je iz tog razloga pokušavala da preko baznih stanica utvrdi sa koje je lokacije upućen poziv nestale Ane Radović. Ono što su imali evidentirano, jeste da je iz automobila "audi SQ" koji je pronađen danas u betonskom propustu upućen takozvani "panik poziv". Pored toga, imali su evidentirano da je sa Aninog telefona upućen jedan poziv ka hitnoj službi (broj telefona koji se poziva dok je telefon zaključan), a drugi poziv upućen hitnoj pomoći.

Automobil marke "audi" u kojem je pre nestanka bila Ana Radović pronašli su građani u blizini Čačka. Na mestu gde je pronađen automobil došle su policijske ekipe kao vatrogasci-spasioci koji će da pretraže kompletan teren. Na fotografijama sa lica mesta, vidi se da se vozilo prevrnuto nalazi u betonskom propustu. Prema fotografijama sa lica mesta, vozilo je upalo bočno i ostalo zaglavljeno. Istraga će pokazati kako je automobil dospeo na ovo mesto.

Šta je "panik poziv"

"Panik poziv" koji je dobila Hitna pomoć iz vozila u kojem su bili nestala Ana i njen prijatelj je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti.

Ovaj sistem često uključuje:

Automatski poziv (eCall):U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

