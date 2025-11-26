Slušaj vest

Za izvlačenje "audija SQ" tutinskih registarskih oznaka, koji je završio u betonskom propustu pored magistralnog puta Čačak-Požega, bila je angažovana dizalica. Nakon što je vozilo izvučeno, preneto je na veštačenje.

Vatrogasci-spasioci koji su bili angažovani da izvuku dva tela, za koja se pretpostavlja, da su nestala Ana Radović (20) sa Zlatibora i njen prijatelj Aleksandar M. (37) iz Tutina, koji je bio za volanom "audija", morali su da seku lim kako bi ih izvukli. Naime, kako se može videti na video snimcima izvlačenja, vatrogasci su morali da seku vrata od skupocenog vozilada bi došli do tela. Kako se potom može videti na pomenutom snimku, u vozilu su se otvorili vazdušni jastici, verovatno prilikom udara.

- Istraga će utvrditi kako je došlo do saobraćajne nesreće i sletanja "audija" s puta. Za sada nije poznato da li su putnici iz "audija" bili živi nakon nesreće. S telefona Ane Radović, navodno, su upućena dva "panik poziva" - navodi naš sagovornik i dodaje da su tela poslata na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je nastupila smrt putnika. Inače, automobil je s puta sleteo u nedelju oko 19 sati.

Inače, "audi" je sa prednje strane potpuno smrskan - branik, točkovi su odvaljeni, a delovi vozila su počeli da ispadaju kada je dizlica vozilo stavljala na vozilo šlep servisa.