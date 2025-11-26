Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tela. Podsetimo, policija je od juče tragala za automobilom koji je navodno sleteo u jezero kod Međuvršja. Automobil je jutros pronađen u kanalu kod Ovčar banje. U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona pre nestanka nalazila u automobilu koji je jutros nađen.

Novinar Kurira Gordana Injac izveštavala je sa lica mesta:

- Saobraćaj je počeo da radi a kolone su kilometarske. Potvrđeno je o kome se radi, ali zvanično identitet osoba koje su pre pola sata izvađene iz plavog audija nismo dobili. Naložena je obdukcija nastradalih. Sa telefona devojke je upućen hitan poziv, odnosno stisnut je panik taster. To može da se aktivira i kada je telefon zaključan. Poziv je dobila Hitna pomoć, ali u tom trenutku nije bilo moguće locirati automobil. Ova nesreća se dogodila u nedelju u kasnim večernjim satima između 18 i 19 časova. Devojka je poslednji put imala kontakt sa svojim bratom putem telefona u 18.45, a panik taster je aktiviran oko 15 minuta kasnije. Nakon toga se automobilu i ljudima gubi svaki trag, dok jutros nisu pronađeni u Međuvršju, u kanalu, ali ne u jezeru gde ih je prethodnog dana tražila policija i vatrogasne službe. Njihov automobil je završio u kanalu prekoputa jezera. I dalje čekamo potvrdu identiteta nastradalih - kaže reporterka Kurir televizije, Gordana Injac.

Glavni urednik Kurira, Rajko Nedić, govorio je o nesreći u emisiji "Puls Srbije":

- Misterija je trajala nekoliko dana. Potraga je bila usmerena ka jezeru jer su takve dojave bile, ali bio je sa druge strane puta u betonskom propustu, koji inače služi za odvod vode. Oni nisu mogli da se pomere, a dodatnu konfuziju donosi činjenica da je njen brat rekao da joj je telefon bio dostupan 18 sati nakon poslednjeg javljanja, ali se ona nije javljala. Noviji automobili u slučaju udesa sami upale neki signal poput panik tastera, ali nikome posle tolike potrage nije palo na pamet da je automobil baš tu, sa druge strane - kaže Nedić.

Nedić objašnjava da je verovatno u pitanju bilo proklizavanje automobila zbog lošeg vremena. Voditeljka je istakla da je deonica puta veoma prometna, pa je iznenađenje što niko ovu nesreću nije primetio, a Nedić je dodao:

- Verovatno je bila noć i niko nije video, ili su povezali nestanak automobila i dojavu. Ovo je zaista bila misterija. Naša reporterka godinama izveštava i kaže da na toj deonici puta na svakih 100 metara imate spomenike stradalima, ovo je crna tačka. Mislili su da će ta deonica sada biti rasterećenija, ali i dalje je opasna, blizu su stene i voda. Videćemo šta će utvrditi istraga, ali oni su tri dana proveli u tom automobilu, a moj pretpostavka je da su bili teško povređeni, nisu mogli da se izvuku, možda je pozvala telefonom, a onda kada se nije javljala možda su već od posledica i preminuli.

