Na mesto nesreće kod Ovčar banje, nakon što su nadležne službe izvukle "audi" kojim su Aleksandar M. (37) iz Tutina i Ana Radović (20) sa Zlatibora sleteli u betonski propust kraj puta, pristiglo je nekoliko automobila tutinskih registarskih oznaka iz kojih je izašlo desetak, petnaest momaka!

Prijatelji poginulog Aleksandra M. na mestu nesreće Foto: Kurir

Oni su prišli do samog mesta nesreće, gde su upalili sveće i stajali su spuštenih glava neko vreme.

- To su najverovatnije prijatelji nastradalog Aleksandra iz Tutina. Stiglo je nekoliko besnih automobila, među njima i dva "poršea". Izgledaju kao likovi koji se viđaju smo na filmu. Ni jedan auto im nije jeftiniji od 100.000 evra. Oni su pristigli čim je otišla policija - kaže naš izvor.

Niko od njih nije želeo da daje izjave za medije.

- Oni su došli da odaju počast natradalom drugu i njegovoj prijateljici. U neverici i tišini su stajali neko vreme. Iako izgledaju vrlo opasno, nisu ništa loše rekli ili uradili... Čuli smo i da je nastradali Aleksandar M. važio za "opasnog momka" u Tutinu - dodao je naš sagovornik i nastavio:

- Inače, prema prvim rezultatima istrage za volanom "audija" bio je Aleksandar, a Ana je bila na mestu suvozača. Na automobilu su registarske oznake iz Tutina i to je najverovatnije bio njegov auto.

Ovde je pronađen auto u kom je bila Ana Radović Foto: Kurir.rs/D.Č.

Podsetimo, nestanak Ane Radović roditelji su prijavili u ponedeljak, a od juče su policiji i vatrogasci-spasioci pretraživali jezero Međuvršje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Nažalost, jutros je prekoputa jezera, u uskom, betonskom propustu pronađen prevrnut "audi" sa dva tela unutra.

