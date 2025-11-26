Slušaj vest

Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, u kojoj je prema navodima optužnice kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ubila sedmoro ljudi, danas je pred Specijalnim sudom zatražio reč i potvrdio da želi tokom nastavka suđenja u nekom momentu da iznese celokupnu odbranu, ali danas samo želi da kaže da "neće ništa da prizna".

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Ana Paunković

- Ja jesam vlasnik kuće, ali tu su svedoci saradnici svašta pričali. Ja nemam ništa protiv policije, ali sve su bacili na mene. Zašto su sve sa Partizanovog stadiona stavili na Veljka Belivuka, da su našli njegovu ličnu kartu u Ritopeku i to bi stavili na mene. Posle mog hapšenja, našli su resiver i hard disk i uhapsili čoveka koji mi je povezao da mogu da gledam snimke s kamera na telefon. Privodili su mi prijatelje, strogo im zabranili da ja saznam da su privođeni - počeo je svoje izlaganje danas pred Specijalnim sudom u Beogradu okrivljeni Vlade Draganić, navodeći da stalno čita spise predmenta i da će da ih "čita dok ne umre".

- Toliko mi je interetsantno da čitam. Što se tiče okrivljenih saradnika, sve bih uradio, ali ništa da im pomognem. Neću ni da im odmognem, ali neću ni da im pomognem. Srđan Lalić me ocrnio, stvorio je mržnju u meni kada je rekao da smo zajedno čistili mitraljez, izmišljao je da sam dobio stan, da ću dobiti kuću. Ocrnio me pred vama, kao da sam im nešto napravio. I Nikola Spasoojević isto, ja tim ljudima neću da pomognem - rekao je danas u sudnici vlasnik kuće u Ritopeku.

On međutim, nije pominjao optužbe svedoka saradnika koje se odnose na njegovo učešće u ubistvima koja su se prema njihovim navodima dogodila u skrivenoj prostoriji kuće u Ritopeku, kao ni uništavanju tela žrtava.

- Nek se sve strovali na mene, ja hoću da iznesem odbranu i da više moj advokat i ja ne dolazimo na suđenja. Ja sam tako rešio - rekao je tada ovaj okrivljeni.

Inače, Marko Miljković je danas u nastavku suđenja zatražio od sudskog veća da utvrdi i pozove izvesnog Dejana Mančića, čiji je DNK, prema nalazu veštaka, pronađen na oružju koje je zaplenjeno u kući u Ritopeku.

- Tužilac nam za tog Dejana Mančića nije rekao ni ko je, da li je oštećeni, svedok ili bi trebalo da bude okrivljeni. Nikada ni od svedoka saradnika čak nismo čuli ko je Dejan Mančić, da li je dolazio, donosio oružje ili ga je kako kažu strečovao. Zbog toga predlažem da se saslušao kao svedok, imamo na mnogo mesta na oružju njegove tragove, da dođe i objasni nam ko je on - rekao je optuženi Miljković.

U sudnici je danas kao dokaz izvedena i prijava nestanka Nikole Mitića policije od 11. avgusta 2020. Kako se navodi u dokumentaciji, njegov nestanak, prijavila je sestra. Mitić je, prema navodima optužnice jedna od žrtava Belivukove kriminalne grupe. Kako se navodi u optužnici, na dan kada je nestao, on je otet u blizini ambasade SAD, prebačen na stadion Partizana, a potom u kuću u Ritopeku u kojoj je, kako tvrdi tužilaštvo, ubijen, a njegovi ostaci su potom "prosuti" u Dunav.

Takođe, sudsko veće je kao dokaz izvelo i zapisnik o pretresanju vikendice u Surduku, ispred koje su, kako tvrdi tužilaštvo spaljeni ostaci pokojnog Gorana Mihajlovića.

- Izvršen je uvid i u foto dokumentaciju iz Surduka - konstatovala je sudija. Na fotografijama se vidi izgled dvorišta, kao i kuće. Inače, vlasnica kuće u čijem je dvorištu prema optužnici spaljeno na lomači od guma telo pokojnog Mihajlovića je bivša supruga Radoja Živkovića, rođaka odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Mihajlović je, prema optužnici, prva žrtva klana. On je, navodno, otet 1. aprila 2019. a ubijen dan kasnije. Ujedno je i jedini od sedmoro oštećenih, čije telo nije samleveno u industrijskoj mašini za mlevenje mesa, već kako tvrdi tužilaštvo, spaljeno.

- U ovim papirima iz Surduka, piše da smo učesnici uviđaja Miljković, izvesna Alaksandra Živković i ja, a mi nismo bili tamo. Osim toga, u Surduku nije pronađen ni jedan predmet izvršenja krivičnog dela - rekao je okrivljeni Belivuk posle izvođenja dokaza iz Surduka i dodao da je svedok saranik Nikola Spasojević potpuno suprotno opisao izgled tog mesta od onoga kako se vidi na slikama, ponavljajući da je "pogrešno naučio".

Suđenje se nastavlja u petak.