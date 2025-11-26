Slušaj vest

"Moja Ana je bila divno dete. Studirala je Pravni fakultet i tog dana krenula je na fakultet da plati ispite...", priča sa teskobom u glasu Miloš, otac nestale Ane Radović (20) koja je posle tri dana od nestanka pronađena danas mrtva u automobilu koji se prevrnuo u betonski propust kod Čačka.

Otac nestale Ane Radović koja je nađena mrtva posle 3 dana potrage pita se samo jedno - ko je vozač koji je upravljao "audijem" koji je iz za sada nepoznatih razloga sleteo sa puta u betonski propust. Kako kaže, Ana Radović je tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima.

- Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - kaže neutešni otac.

Podsetimo, mladić Aleksandar M. (37) iz Tutina, kako se sumnja, sedeo je za volanom automobila "Audi SQ" u kojem je bila nestala Ana Radović (20), nezvanično se saznaje.

Na magistralnom putu Čačak-Požega ekipe hitne službe izvukle su automobil u kojem su bili nestala Ana Radović (20) i njen prijatelj koji su putovali sa Zlatibora gde je Ana živela ka Beogradu gde je studirala.

Svi detalji saobraćajne nesreće u kojoj je poginula Ana Radović

Ana Radović je, kako se nezvanično saznaje uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv", sve detalje o pozivima možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Nažalost, tek danas pronađeno je vozilo u kojem su bili, sa telom nestale Ane Radović i njenog prijatelja.

Na mestu gde je pronađen automobil u kojem je telo nestale Ane Radović došle su policijske ekipe kao vatrogasci-spasioci koji će da pretraže kompletan teren.

Na fotografijama sa lica mesta, vidi se da se vozilo prevrnuto nalazi u betonskom propustu.

Prema fotografijama sa lica mesta, vozilo je upalo bočno i ostalo zaglavljeno na mestu saobraćajne nesreće.

Istraga će pokazati kako je automobil dospeo na ovo mesto.

Šta je "panik poziv"

"Panik poziv" koji je dobila Hitna pomoć iz vozila u kojem su bili nestala Ana i njen prijatelj, je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti.

Ovaj sistem često uključuje:

Automatski poziv (eCall): U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Za sada nije poznato na koji način je iz pronađenog auta upućen poziv Hitnoj pomoći.

Poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna", dodaje njen otac.

Policija pretraživala Moravu i Međuvršje

Podsetimo, kako smo ranije pisali, u okolini Čačka policija je pretraživala Moravu zbog prijave da je automobil navodno sleteo u jezero Međuvršje. Za sada ne postoje zvanične potvrde o tome da su ova dva slučaja povezana.

Kako smo ranije pisali, vatrogasci spasioci i ronioci Žandarmerije detaljno su pretraživali Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica, zbog sumnje da je auto sleteo sa puta. Navodno, ispitivalo se da li bi u tom vozilu mogla biti devojka sa Zlatibora čiji je nestanak juče prijavila njena majka.