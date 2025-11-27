Slušaj vest

Pripadnici policije u Titelu uhapsili su R.N. (43) iz okoline Zrenjanina, osumnjičenu za neovlašćeu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

"Titelska policija je u rancu osumnjičene pronašla oko 320 grama amfetamina, a ovaj narkotik pronađen je i pretresom njene kuće, kao i manja količina marihuane", precizirano je iz policije.

Dodaje se da je R.N. određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, te da će uz krivičnu prijavu biti privedena višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

