Masalušić je bio rodom iz Priboja, sa prebivalištem u Beogradu, iako je prvobitna informacija bila da je iz Tutina - zabunu su unele tutinske registarske oznake "audija".

Masalušić je imao pun dosije saobraćajnih prekršaja zbog čega mu je čak bila i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko meseci. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vreme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika...

Međutim, razlog tragedije kod Čačka zasad nije poznat.

Zvala i "panik poziv"

Podsetimo, potraga za Anom Radović trajala je tri dana, a automobil sa njenim telom i telom Masalušića pronađen je danas.

Kako nezvanično saznajemo, Ana je uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Anin otac: Ko je vozač?

Otac Ane Radović pita se samo jedno - ko je vozač koji je upravljao "audijem". Kako kaže, Ana je tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima.

