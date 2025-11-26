Slušaj vest

Zoran Jotić zvani Jotka, koji je presudom Specijalnog suda u Beogradu osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca 6. juna 2018., danas je od veća Apelacionog suda koje razmatra žalbe na tu odluku zatražio da ga odmah pusti iz pritvora. Pred većem Apelacionog suda u Beogradu danas je, inače, održan pretres u drugostpenom postupku protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe, na čijem je čelu prema tvrdjama tužilaštva bio Zoran Jotić iz Kruševca, navodni vođa Jotkine grupe.

Na ročištu pred donošenje konačne odluke, pre negot što se Jotić javio za reč tvrdei da mu je sve "namešteno i da zna ko stoji iza toga" pročitane su žalbe na presudu.

- Tražim da mi se pritvor ukine, ali odmah ne da čekam odluku vašu, nego odmah da me pustite na slobodu - rekao je okrivljeni Jotić.

Zoran Jotić Jotka Foto: Printscreen

Podsetimo, veće Specijalnog suda koje ga je kaznilo sa devet godina zatvora, na dan kada mu je saopštilo kaznu u januaru ove godine, ukinulo mu je pritvor i odredilo kućni pritvor u koji je bio prebačen istog dana. Međutim, na tu odluku se žalilo tužilaštvo i Viši sud mu je ponovo odredio pritvor u koji je vraćen u martu.

Apelacioni sud, koji je ukinuo i prvu presudu, danas je sam otvorio glavni pretres pošto je prethodno razmotrio žalbe.

Kako je Kurir ranije pisao, odbrana je u žalbama tvrdila da Jotić nije imao motiv da učestvuje u ubistvu Ždrokinca i zatražila je oslobađajuće presude.

- Pošto je javna sednica na kojoj su razmatrane žalbe završena, a potom je Apelacioni sud otvorio i glavni pretres, ovaj sud bi u narednom periodu trebalo da donese konačnu odluku- navodi sagovornik Kurira.

Osim Jotića koji je je prvostepeno osuđen za učešče u ubistvu, kao i pranje para, kao direktni izvršilac ubistva Stefan Radulac osuđen na kaznu zatvora od 18 godina u koju mu je uračunata i kazna zatvora od osam godina i 10 meseci na koju je pravosnažno osuđen za ubistvo Vojina Stankovića, sina Dejana Stankovića.

Pored kazne zatvora sud je Jotiću izrekao i novčanu kaznu zatvora od 200.000 dinara.



Za ubistvo u saizvršilaštvu je osuđen i Igor Gajić na kaznu zatvora od sedam godina, Iva Petrović i Saša Zoraja su osuđeni za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, dok je Vuk Petrović oslobođen za izvršenje tog krivičnog dela.

Iva Petrović na kaznu zatvora od godinu i mesec dana, a Zoraja na kaznu zatvora od dve godine i osam meseci.



Iva Petrović osuđena da je Radulcu u Republiku Srpsku nosila novac, a sudija je za nju rekao da je očigledno da je tad bila "mlada i zaljubljena".



Prema optužnici, Dejana Stankovića je ubio Radulac, a motiv je navodno bila osveta za ubistvo Gorana Petrovića, zvanog Peta, koji je bio jedan od bliskih Jotićevih prijatelja.

Jotić je 2018. godine izašao iz zatvora gde je odslužio jedinstvenu kaznu od 15 godina na koju je bio osuđen u dva procesa - kao šef kriminalne grupe koja je reketirala privatnike u Rasinskom okrugu, kao i jer je podmitio sudiju Vrhovnog suda koji je trebalo da odlučuje o njegovoj prvostepenoj presudi.

U pritvoru i zatvoru je bio od akcije "sablja" marta 2003. godine.