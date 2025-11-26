Slušaj vest

U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU sudija Nada Đordević, u parnici tužioca Veljka Belivuka iz Beograda koga zastupa advokat Nikola Jerković iz Beograda, protiv tuženih Mondo INC d.o.o. Beograd (Stari grad) sa sedištem u Beogradu, i Rajka Nedića, odgovornog urednika elektronskog izdanja koje zastupa advokat Aleksandar Petrović iz Beograda radi naknade štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave, zaključene dana 07.10.2024. godine, doneo je PRESUDU

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Veljka Belivuka iz Beograda, pa se tuženi Mondo INC d.o.o. Beograd (Stari grad) sa sedištem u Beogradu i Rajko Nedić iz Beorgada, obavezuju da tužiocu Veljku Belivuku iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede pretpostavke nevinosti solidarno isplate iznos od 40.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 07.10.2024. godine, kao dana presuđenja, do isplate, sve u roku od 8 dana od prijema prepisa presude.

II ODBIJA SE KAO NEOSNOVAN tužbeni zahtev tužioca Veljka Belivuka iz Beograda, u preostalom delu, kojim je traženo da se tuženi Mondo INC d.o.o. Beograd (Stari grad) sa sedištem u Beogradu i Rajko Nedić iz Beograda, obavežu da tužiocu Veljku Belivuku iz Beograda, preko dosuđenog iznosa od 40.000,00 dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede pretpostavke nevinosti, a do traženog iznosa od 100.000,00 dinara, solidarno isplate iznos od još 60.000,00 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja, do isplate.

III OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić iz Beograda, kao odgovorni urednik elektronskog izdanja da o svom trošku, bez komentara i bez odlaganja, objavi uvod i izreku ove presude, uz poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, najkasnije u drugom narednom izdanju na portalu Kurir.rs.

IV ODBACUJE se kao neblagovremena tužba tužioca Veljka Belivuka iz Beograda, u delu kojim je traženo da se utvrdi da je tuženi Rajko Nedić iz Beograda, povredio pretpostavku nevinosti na štetu tužioca objavljivanjem članka pod nazivom "Belivuk i Miljković lično prali Mitićevu krv u bazi sonom kiselinom: Mučili mladića u Partizanovom bunkeru, pa ga ubili u Ritopeku", dana 03.06.2022. godine na platformi Kurir.rs.