Slušaj vest

Misterija nestanka devojke Ane Radović (20) sa Zlatibora dobila je epilog - nastradala je u jezivoj saobraćajnoj nesreći pre četri dana sa prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37) nakon što su sleteli s puta džipom "audi SQ" i to u rupu, u kojoj se nalazi spomen-ploča palim partizanskim borcima!

Saobraćajana nesreća, podsetimo, dogodila se u nedelju 23. novembra negde posle 19 časova, a to je utvrđeno dosadašnjom istragom s obzirom na to da se Ana poslednji put čula sa bratom tog dana u 18.45 časova, gde je navela da prolazi predeo Ovčarsko-kablarske klisure na magistralnom putu Čačak-Požega. Od tada porodica nije uspevala da je dobije na telefon, a njen nestanak prijavili su policiji sutradan.

Spomen ploča

Pronadjen automobil u Ovčar Banji Izvor: Rina.rs

Posle prijave nestanka i informacija koje je policija dobila od zabrinute porodice, usledila je opsežna pretraga terena oko jezera Međuvršje, a u međuvremenu lociran je i njen mobilni telefon.

Nažalost, juče ujutru je prekoputa jezera, u uskom, betonskom propustu pronađen prevrnut "audi" sa dva tela unutra. Ubrzo je utvrđeno da se radi o Ani Radović i njenom prijatelju koji je bio za volanom vozila tutinskih registraskih oznaka. Ono što je dodatno bizarno jeste da su oni, navodno, usled neprilagođene brzine sleteli s puta, probili bankinu i upali u betonsku rupu pokraj magistrale. Neverovatno je da se na tom mestu nalazi spomen-ploča, na kojoj piše: "Izginulim borcima u narodnooslobodilačkom ratu".

spomen-ploča ispod koje su upali Ana i njen prijatelj Aleksandar Foto: Kurir D.Č.

U betonskom propustu koji je dubok oko dva metra i iste tolike širine stoji nadgrona-spomen ploča partizanskim borcima. Nakon što su nadležne službe izvadile smrskani "audi" uz pomoć dizalice i poslali ga potom na vanredni tehnički pregled, i obavljenog uviđaja, prijatelji nastradalog Aleksandra zapalili su sveće na mestu negovog stradanja.

1/14 Vidi galeriju Fotografije nakon pronalaska "audija" Foto: RINA, Printscreen Nestali Srbija, RINA

- Nakon odlaska prijatelja poginulog Aleksandra u betonskom propustu ostale su da gore sveće pored razbacanih delova "audija". Od siline udarca i usled akcije izvlačenja vozila vatrogasci su morali da seku vozilo kako bi izvukli tela, pa je iz toga razloga rupa puna srče, plastike i delova automobila - navodi naš sagovornik.