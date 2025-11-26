Slušaj vest

Predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović, izjavio je saučešće porodici tragično poginule Ane Radović (20), iz Užica.

- Duboko nas je potresla vest da je naša mlada sugrađanka tragično izgubila život. U ovako malim sredinama, svako je deo porodice — i zato je ovaj gubitak za sve nas težak i bolan. Porodici, prijateljima i svima koji su je voleli upućujem iskreno saučešće - napisao je Stamatović i dodao:

- Neka ih u ovim teškim danima nosi snaga zajedništva i podrška čitave naše zajednice - objavio je na društvenim mrežama Milan Stamatović.

Tragičan kraj potrage

Podsetimo, potraga za Anom Radović trajala je tri dana, a automobil sa njenim telom i telom Aleksandra Masalušića pronađen je danas. Oni su "audijem", iz za sada neutvrđenog razloga, sleteli s puta u betonski propust kod Čačka.

Kako nezvanično saznajemo, Ana je uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Otac Ane Radović kaže da je Ana tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima, ali ne zna ko je Aleksandar, koji je poginuo s njom.

- Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - rekao je neutešni otac.

