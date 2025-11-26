Slušaj vest

Muškarac koji je poginuo u automobilu sa studentkinjom Anom Radović (20), kada je "audi" koji je vozio sleteo sa puta u šanac kod jezera Međuvršje, Aleksandar Mašalušić (37), pripadnik je ličnog obezbeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, prema nezvaničnim informacijama.

Masalušić je ranjen kada je pokušano ubistvo Stojketa. Uprkos tome, njegovo ime do sada nije se pojavljivalo u medijima i o njemu se malo zna.

Iako je, prema prvim informacijama, rečeno da je Aleksandar Masalušić iz Tutina, on je rodom iz Priboja, sa prebivalištam u Beogradu. Razlog toga da se misli da je iz Tutina bile su registarske oznake "audija" kojim je sleteo sa puta.

Navodno je ranije imao niz saobraćajnih prekršaja, zbog čega mu je bila oduzimana vozačka dozvola na nekoliko meseci, a više puta je pred prekršajnim sudovima pravosnažno osuđivan zbog prekoračenja brzine, vožnje za vreme zabrane upravljanja vozilom, vožnje pod dejstvom narkotika. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vreme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika...

Nebojša Stojković Stojke, čiji je pripadnik obezbeđenja bio Aleksandar Masalušić, inače suprug pevačice Katarine Živković, punio je stupce crne hronike zbog toga što je pokušano njegovo ubistvo 8. avgusta 2017. godine, kada je sa četiri metka ranjen u glavu i grudi, a napadač mu je odsekao vrh jednog prsta.

Preživeo je napad, ali je uhapšen u velikoj policijskoj akciji koja se dogodila iste godine. Prvi put je dospeo u javnostu tokom policijske akcije "Sablja" 2003. godine.

Nebojša Stojković Stojke Foto: Facebook

Kako su tada pisali mediji, bio je optužen i za dva ubistva i zločine je priznao, ali je oslobođen zbog proceduralne greške jer njegov advokat nije prisustvovao kada je davao priznanje. Uhapšen je 29. aprila 2010. godine i upućen u zatvor, gde je u jednom trenutku čak štrajkovao glađu zbog, kako je naveo, "nehumanih uslova i torture".

Nebojša Stojković Stojke je 2013. godine podneo molbu za uslovni otpust Višem sudu u Beogradu. On je tada služio kaznu od osam godina i tri meseca zbog optužbi za oružje i drogu. Dugo je izbegavao izdržavanje kazne, zbog čega je za njim raspisana poternica.

Čaba Der spomenuo Stojketa u pismu

Plaćeni ubica Čaba Der koji u Mađarskoj služi kaznu doživotnog zatvora u pismu kojim se obratio Višem sudu u Beogradu, pomenuo je spekulacije da je on pucao u Stojkovića 2017. u Barseloni.

- Što se tiče Nebojše Stojkovića, mi imamo zajedniče prijatelje, mi smo u korektnim i dobrim odnosima, ja njega izuzetno cenim kao čoveka, njemu i njegovoj porodici želim puno zdravlja. Ja nisam pucao na Nebojšu Stojkovića Stojketa - napisao je Čaba Der u pismu koje je poslao iz zatvora.

Čaba Der Foto: Printscreen, MUP Srbije

Nebojša Stojković Stojke trebalo da ubije Trajka

Spominjan je i na suđenju Veljku Belivuku i njegovom klanu, ali i u "Skaj" komunikaciji pripadnika grupe povezanoj sa likvidacijom vođa škaljarskog klana u Grčkoj.

Tokom ispitivanja okrivljenog saradnika Bojana Hrvatina, koji je prema optužnici nekada bio Belivukov i Miljkovićev saradnik, ali je posle hapšenja odlučio da sarađuje s tužilaštvom i otkrije sve što zna o zločinima zloglasnog klana, on je izjavio da je Nebojša Stojković Stojke bio u kontaktu sa njima, kao i da je posredovao da se pomire sa Slavoljubom Trajkovićem Trajkom.

Kriminalna grupa navodno je dobila informaciju da Trajković priprema likvidaciju vođa klana, zbog čega su oni planirali da ubiju njega. Međutim, umesto Trajkovića namamili su, prema navodima optužnice, u kuću u Ritopek Aleksandra Gligorijevića Pukija koji im je bio prijatelj i saradnik ali su posumnjali da sarađuje sa Trajkovićem. Prema dokumentima tužilaštva, posle ubistva, na leđima su mu urezali reči "izdaja" i "Trajko".

Na pitanje Marka Miljkovića, ko je trebalo da bude izvršilac ubistva Trajka, Hrvatin je spomenuo Stojketa.

- Sa Stojketom iz rakovičkog klana si pričao o tome, to je njegov čovek, on ti se izvinjavao, kleo se da nema veze s tim - odgovorio je Hrvatin Miljkoviću.

Govoreći o svojim saznanjima o funkcionisanju kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića Hrvatin je, između ostalog, rekao da je Nebojša Stojković Stojke pokušao da pomiri vođe klana sa Slavoljubom Trajkovićem Trajkom. Međutim, ostalo je nedorečeno da li je Stojković u tome uspeo ili ne.

U porukama koje je krajem novembra 2019. godine navodno slao okrivljeni Marko Petković, koji se tereti da je bio direktni izvršilac likvidacije u Atini, on piše da je hteo da stojke pokušava da ga "navuče".

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Kurir/Privatna Arhiva

- Brate, hteo sam da se posavetujem nešto sa tobom. Ovaj Stojke, izgleda pokušava da me navuče na sve načine, budala. Sad ću brate da ti kopiram poruke sa bratom od mog drugara koji je kod njega u obezbeđenju - piše Petković prema tvrdnjama tužilaštva optuženom Nikoli Spasojeviću.

Potom mu u nastavku poruka objašnjava da muškarac s kojim se dopisuje ne zna ništa, ali da on od njega "izvlači informacije šta se dešava kod Stojketa".

- Brate, ja hoću da ih oderem, pogotovo sad što oni hoće mene, i tu sam uz vas šta god da mi kažete ja ću da uradim, bez vaše podrške teško da mogu nešto - piše mu u nastavku.

Spasojeviću potom prosleđuje poruke koje je dobio od "krtice", koju navodno ima u Stojketovom obezbeđenju. U porukama, Petković ga pita "šta priča Matori", na šta mu sagovornik pod nadimkom Stršljen odgovara da je "upućen u sve i da Trajko stalno priča da treba da se napadnu i oni i Matori".

- Saznao sve ko je prenosio Matorom. I po tome je Matori znao sve unapred šta će da bude. I sad Matori vidi da se i dalje skiva nešto. Njega mnogo buni što tebe nema na zgradi. Kaže da ko tebe okreće protiv njega da ti je taj neprijatelj i da ti je neko pomutio mozak pričama, a da on nikada ne bi prodao - obaveštava osoba pod nadimkom Stršljen, navodno Petkovića, a potom mu kaže "i danas sam pričao sa njim, mnogo te poštuje".

Potom mu otkriva da se među članovima grupe priča da je "Petković tajno Stojketovo oružje i da ga on čuva".

- Hoće da se vidite da se ispričate, da ti pokaže da ti ne misli loše i da te gleda kao člana porodice - obaveštava ga nadalje tvrdeći da on veruje Stojkoviću.

- Namazan je taj mnogo - odgovara mu Petković, odbijajući da dođe da se sastane sa Stojketom.

- Brate, nikad ti ne bi uradio nešto loše. Ja znam da se oni tebe plaše, neće da žive u strahu da ih napadneš, njega ili porodicu - odgovara mu.

U porukama se dalje ne navodi da li se Petković u međuvremenu sastao sa Stojkovićem, pošto je nepunih mesec dana kasnije otputovao u Atinu kako bi učestvovao u likvidaciji škaljaraca.

Tragičan kraj potrage

Podsetimo, potraga za Anom Radović trajala je tri dana, a automobil sa njenim telom i telom Aleksandra Masalušića pronađen je danas. Oni su "audijem", iz za sada neutvrđenog razloga, sleteli s puta u betonski propust kod Čačka.

Kako nezvanično saznajemo, Ana je uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Otac Ane Radović kaže da je Ana tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima, ali ne zna ko je Aleksandar, koji je poginuo s njom.

- Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - rekao je neutešni otac.

