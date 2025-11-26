Slušaj vest

Vlasnik privatnog građevinskog preduzeća iz Prokuplja Saša T. pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana, koju će izdržavati u kućnim uslovima, jer je proglašen krivim za teško delo protiv opšte sigurnosti.

U njegovom preduzeću je pre dve godine pao radnik, koji je kasnije podlegao povredama, a nakon istrage koju je pokrenulo Osnovno tužilaštvo u Prokuplju, Saša T. je u prvostepenom postupku oslobođen.

Ipak, OJT se žalilo, pa je Apelacioni sud u Nišu preinačio presudu, potvrdio nam je predsednik Osnovnog suda u Prokuplju Dejan Milosavljević, te je oglašen krivim i osuđen na minimalnu kaznu zatvora od godinu dana. Na tu odluku se okrivljeni preko svog advokata žalio, pa je po toj žalbi trećestepeni organ, odnosno veće Apelacionog suda u Nišu odbilo žalbu kao neosnovanu i potvrdilo presudu Apelacionog suda u Nišu od 22. aprila ove godine.

Ova pravosnažna presuda je doneta 22. oktobra ove godine. Ono što je u startu unelo zabunu u ovom slučaju je da nakon što je radnik pao, on odvezen kući i tek nakon nekog vremena se javio u prokupačku bolnicu zbog tegoba koje je imao. Nakon toga je hitno prebačen u niški Klinički centar, gde je i preminuo.