Spisak monstruma u našoj zemlji postaje sve duži, pa je ubica majke iz Srborbana 13. osuđenik koji će doživotno robijati. Emisija "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji, a koju vodi Jovana Grgurević, se bavila smislom kazni i šta se odvija u glavama tih ljudi i kako dođe do toga da osoba počini zlodelo koje potrese čitavo društvo.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj temi bili su Đorđe Vasiljević Atila, bivši zatvorenik i autor knjige "Dosije Atila", Goran Šarić, teolog i istoričar i Maksim Klasanović, bivši zatvorenik.

Foto: Kurir Televizija

"Doživotna robija nije rešenje, ako je za doživotnu, onda je za smrtnu"

Vasiljević je na početku rekao da je okidač okolnosti presudan u zločinima i da se isti ne može predvideti psihičkim profilom osobe, pa je izneo stav oko doživotnih robija za koje smatra da su nepotrebe.

- To je nemoguće prepoznati jer to zavisi od okidača prilike i mentalnog sklopa osobe koja nešto loše počini. To je kao u filmu kada se čovek vraća kući, a činovnik je, te napravi 64 krivičnih dela u svega jednom danu. Tada mu je bio rođendan deteta, a bivša žena mu nije dala da prisustvuje. To odlično pokazuje kako najnormalniji čovek, koji je vek proveo u sistemu, može da postane zločinac. Onaj ko jednom napravu takav zločin, doživotna robija nije rešenje, moj stav je da ukoliko je nešto za doživotnu, automatski je za smrtnu presudu - započeo je Vasiljević.

Zatvor na Tajlandu

Bivši zatvorenici opisali šta je okidač za najgore zločine: Takve osobe se ne rađaju, već postaju! Izvor: Kurir televizija

Klasanović je odležao osam godina u stranoj državi, na stranom kontinentu, pa je opisao delić atmosfere u surovima uslovima iza visokih bedema.

- Ležao sam malo više od osam godina na Tajlandu. Prve godine je teško, toliko je naroda oko tebe, pa je teško prepoznati ko je bolestan. Tu su ljudi koji su narcisi, imaju ogroman problem i nemaju osećaj za empatiju, žive nasilje, ali se vremenom po čoveku oseti da niko nije tako rođen, već su postali takvi. Svako od nas može da napravi nešto veoma neobično za celo društvo, nešto mu se desi u porodici, pa je čovek spreman da učini nešto što trenutno ne može ni da zamisli. To sam u zatvoru video dosta puta - rekao je Klasanović.

Klasanović je rekao da je robijao sa vojnikom koji je počinio užas i da je posebno šokantno što je delovao kao normalan čovek.

- Ronald Franeli, taj čovek je bio prvi koji je ležao kraj mene, on je Amerikanac, vojnik tamošnji, velik je, lep i istreniran. On je svoju devojku isekao na komadiće, pa to stavio u torbu i bacio je negde na kraj puta. Nije znao da je sim kartica ostala u toj torbi i tako su ga uhvatili. On je bio sasvim normalan, prodavao je kafu u zatvoru i imao je veze sa čuvarima. Niko nikada ne bi pomislio da je on sposoban da učini ovakvo zlodelo - rekao je Klasanović.

Među zatvorenicima nema tajni, odnosno kada sa nekim provedeš toliko vremena nekako sve maske padnu, pa je Klasanović rekao koje objašnjenje je imao Franeli.

Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- On je to opravdao sa tim da je imao sumnju da ona hoće da ga ubije na spavanju. On je nju pokupio u nekom baru, ona je prostitutka, a po njegovoj priči ona kada je legla kraj njega, imala je nož i htela je da ga ubije. Međutim, mi koji smo ga znali, nismo verovali u tu priču jer smo osetili. Osetiš neke znakove da je verovatno on nju ubio znajući tačno šta radi - rekao je Klasanović.

Šarić je komentarisao slučaj iz Hrvatske kada je muškarac je ubio zelenaša koji je imao situaciju sa njegovim bratom, pa je taj muškarac platio jednom, drugi put, a potom ubio zelenaša. Rekao je na sudu da ukoliko bi postojala pravda, ti dileri bi bili ovde, a ne da čekaju da on uzme pravdu u svoje ruke, pa da on sedi tu sada.

- Da sam ja sud, jedino bih ga osudio, jer je pucao na javnom mestu, pa je tako ugrozio i druge. Ovo što je ovaj pobio je ništa, glavni je pobegao, a nije hteo da ubije njegovog brata, a cela Hrvatska je bila složna da Milanović pomiluje tu osobu. Napisao sam kolumnu koja govori koliko osoba može da primi udaraca, pre nego što ima pravo da se brani. Znate, par grama kokaina je potrebno da se osete kao bogovi, a par grama olova da razumeju da nisu. Ja ovim putem molim predsednika Hrvatske da pomiluje tog dečka - rekao je Šarić.

