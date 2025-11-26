Hronika
DIVLJAO "MERCEDESOM", GAZIO GA VIŠE OD 200 NA SAT! Policija uhvatila državljanina BiH zbog nasilničke vožnje
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14.20 časova, na teritoriji opštine Loznica, presretačem su zaustavili šezdesetpetogodišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji se vozilom "mercedes" hrvatskih registarskih oznaka kretao brzinom od 207,7 kilometara na čas, na moto-putu Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.
Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
