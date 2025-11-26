Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14.20 časova, na teritoriji opštine Loznica, presretačem su zaustavili šezdesetpetogodišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji se vozilom "mercedes" hrvatskih registarskih oznaka kretao brzinom od 207,7 kilometara na čas, na moto-putu Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

