Tela Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37) pronađena su u "audiju" koji je sleteo sa puta u betonski propust na magistralnom putu Čačak - Požega.

Kako je Kurir pisao, Aleksandar je vozio "audi SQ", koji je sleteo sa puta, a u kojem je bio zajedno sa tragično nastradalom Anom Radović. Masalušić je bio rodom iz Priboja, sa prebivalištem u Beogradu, iako je prvobitna informacija bila da je iz Tutina - zabunu su unele tutinske registarske oznake "audija".

Masalušić je imao pun dosije saobraćajnih prekršaja zbog čega mu je čak bila i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko meseci. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vreme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika...

Takođe, Masalušić je takođe bio i pripadnik pripadnik je ličnog obezbeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, prema nezvaničnim informacijama, a baš je tokom ovog posla ranjen kada je pokušano ubistvo Stojketa.

Tragičan kraj potrage

Podsetimo, potraga za Anom Radović trajala je tri dana, a automobil sa njenim telom i telom Aleksandra Masalušića pronađen je danas. Oni su "audijem", iz za sada neutvrđenog razloga, sleteli s puta u betonski propust kod Čačka.

Kako nezvanično saznajemo, Ana je uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Otac Ane Radović kaže da je Ana tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gde je živela sa njima, ali ne zna ko je Aleksandar, koji je poginuo s njom.

- Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio - rekao je neutešni otac.

