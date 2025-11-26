Slušaj vest

U Beogradu je uhapšen muškarac zbog sumnje da je u više navrata imao seksualne odnose sa svojom maloletnom pastorkom koja je usled toga zatrudnela i rodila dete.

Majka devojčice sumnjiči se da je znala za zlostavljanje, ali je umesto da zaštiti dete, izabrala ćutanje. Ovaj slučaj naterao nas je da se zapitamo kako je moguće da porodični dom umesto mesta sigurnosti postane tamnica nasilja.

Tim povodom za emisiju "Crna hronika" govorila je Biljana Ćulafić, psihoterapeut. Ona je na početku istakla da se radi o čoveku koji ima kriminalnu prošlost i da je majka celokupnom atmosferom prikazala detetu da je svet nesigurno i zlo mesto.

Majka znala da joj partner siluje ćerku: Kada je zatrudnela sve je izašlo na videlo!

- Kako činjenica da neko ko potpuno zavisi od odraslih emotivno, materijalno, egzistencijalno, kako ta činjenica utiče na dete? Utiče jako loše, zato što dobija poruku da je ovaj svet nesigurno mesto, gde može da očekuje od svoje porodice sve najgore. Dobija poruku da su ljudi zli i da nema zaštite. Dakle, kod ove devojčice nije ispunjena osnovna potreba, a to je potreba za sigurnošću i zaštitom. Vrlo je problematičan čovek za koga se ova žena udala. Ona iz prethodnog braka ima troje dece, a sada sa njim je dobila još troje dece. Ona je dobro znala za koga se udavala, to je jedan čovek sa kriminalnom prošlošću - započela je Ćulafić.

Ćulafić je napomenula da se ovakvi slučajevi ponekad saznaju, a nekada potpuno prođu neopaženo, pa je detaljnije pričala o tome kako je do javnosti dospela ova vest.

- Ovde se saznalo zato što je maloletna devojčica ostala u drugom stanju. Inače se možda čak ne bi ni saznalo. Postoje slučajevi gde deca ćute o tome zato što su deca egocentrična i obično misle da su oni nešto izazvali, da su oni krivi za to što im se desilo i primetan je jak stid. Tako da se čak dešava da majke za ovako nešto ne znaju, zato što majke pokazuju jako afektivnu vezanost, veliku ljubav upravo prema tom nasilniku i onda se dete boji da bilo šta majci kaže. Neko to zaboravi i po 15 godina se ne seti toga, a onda kada gleda neki film sa tom tematikom pedofilije, odjednom se vraćaju sećanja. Kad radim s ljudima koji dolaze iz disfunkcionalnih porodica nekada pričajući o prošlosti, dođe do toga da se prisete da su doživeli

i seksualno nasilje. Neko potisne potpuno šta mu se desilo, ali trauma je uvek tu negde prisutna i izlazi - istakla je Ćulafić.

Ćulafić je poručila važnu poruku svim žrtvama, pa je napomenula koji je jedini način da se ovako duboke traume iscele iz žrtve.

- Sve traume mogu da se iscele. Naš mozak je veoma neuroplastičan, ovo je jako važna poruka za sve žrtve. Niste krivi vi, ne treba vi da se stidite, već je nasilnik odgovoran za svoje nasilje i za svoje ponašanje. Nijedno dete nikada nije izazvalo bilo kog napasnika da bilo šta seksualno uradi, to dete ne može. Pre svega ovde je potrebna psihoterapijska pomoć i da se te traume sada obrađuju. Što pre se urade te intervencije psihoterapijske, to su manje posledice na nju. Takođe nije dovoljna samo psihoterapija, potrebno je da se okruži dobronamernim ljudima koji će uliti sigurnost i koji će pružiti zaštitu. To nije majka, njoj treba oduzeti starateljstvo, majka je nju zanemarila i zloupotrebila svoje dete zarad čovek koji je monstrum - zaključila je Ćulafić.

