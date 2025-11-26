Pretpostavlja se da je svađa prerasla u fizički sukob jer se vidi zaustavljen automobil ispred kamiona — dok su još i otvorena vrata na strani vozača
DVA MUŠKARCA SE "DOHVATILA" NASRED PUTA U NOVOM SADU! Svađa tokom vožnje prerasla u okršaj, zaustavili saobraćaj ŽESTOKIM rvanjem! (VIDEO)
Danas je došlo do žestoke tuče nasred puta u Novom Sadu, a prolaznici su uspeli da snime okršaj.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "nsuzivo.rs", dvojica muškaraca su se "dohvatili" nasred Primorske ulice, usled čega je došlo do usporavanja saobraćaja, a pretpostavlja se da je svađa prerasla u fizički sukob jer se vidi zaustavljen automobil ispred kamiona — dok su još i otvorena vrata na strani vozača.
Epilog ovog incidenta nije trenutno poznat, kao ni stanje, a ni uzrok sukoba.
