Danas je došlo do žestoke tuče nasred puta u Novom Sadu, a prolaznici su uspeli da snime okršaj.

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "nsuzivo.rs", dvojica muškaraca su se "dohvatili" nasred Primorske ulice, usled čega je došlo do usporavanja saobraćaja, a pretpostavlja se da je svađa prerasla u fizički sukob jer se vidi zaustavljen automobil ispred kamiona — dok su još i otvorena vrata na strani vozača.