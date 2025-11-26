Slušaj vest

Danas je došlo do žestoke tuče nasred puta u Novom Sadu, a prolaznici su uspeli da snime okršaj. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "nsuzivo.rs", dvojica muškaraca su se "dohvatili" nasred Primorske ulice, usled čega je došlo do usporavanja saobraćaja, a pretpostavlja se da je svađa prerasla u fizički sukob jer se vidi zaustavljen automobil ispred kamiona — dok su još i otvorena vrata na strani vozača. 

Pogledajte tuču u nastavku: 

Epilog ovog incidenta nije trenutno poznat, kao ni stanje, a ni uzrok sukoba. 

Kurir.rs

